कटीले परवल का शुरू हुआ सीजन, किसान से जानें कच्चे कंटोला खरीदने के 3 आसान तरीके
बारिश के सीजन में कटीले परवल की सब्जी बाजार में आ जाती है। इसका सीजन जुलाई से सितंबर के बीच रहता है और ये सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। लेकिन पके कटीले परवल खाने में मजा नहीं आता, तो चलिए आपको बताते हैं कच्चे कंटोला चुनने के कुछ तरीके।
बरसात के मौसम में कई हरी सब्जियां आने लगती है, जिसमें से एक होता है कटीले परवल, जिसे कई जगहों पर कंटोला या ककोड़ा भी कहा जाता है। कटीले परवल देखने में छोटे और हरे रंग के होते हैं, जिनके छिलके पर छोटे कांटे बने होते हैं। ये सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, इसमें विटामिन, प्रोटीन और कई खनिज होते हैं। डायबिटीज के मरीज, कैल्शियम की कमी या फिर जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ होता है, उन्हें कटीले परवल की सब्जी जरूर खानी चाहिए। बाजार में इन दिनों कंटोला खूब बिक रहा है लेकिन गर्मी के कारण ये सब्जी जल्दी पकने लगती है। इसका छिलका हरा दिखेगा लेकिन अंदर से ये पीला हो जाता है और पके हुए कंटोला की सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगती। ऐसे में आप कच्चे कटीले परवल की पहचान कैसे करें, हम ये आपको बताने जा रहे हैं। उरई के किसान बाबू लाल ने कच्चे कंटोला को परखने के 3 आसान तरीके बताए हैं।
बरसाती सब्जी है कंटोला
कांटे होने की वजह से इसे कटीले परवल कहा जाता है और ये सब्जी पहाड़ी इलाकों में होती है। बारिश के सीजन यानी जुलाई से सितंबर तक ही ये बिकेगी और इसके बाद कंटोला पके हुए आने लगते हैं। लोग इसकी प्याज डालकर सब्जी बनाते हैं और कुछ लोग इसका अचार बनाकर भी खाते हैं। इसके अंदर करेले की तरह ही छोटे बीज होते हैं, जिन्हें लोग सुखाकर उसका पाउडर बनाकर पीते भी हैं। अगर आप भी इस फायदेमंद सब्जी को खाना पसंद करते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कच्चे कंटोला की पहचान करने के 3 तरीके।
- हरा छिलका दे सकता है धोखा
कटीले परवल अगर अंदर से पके हुए होंगे, तब भी कई बार इसका छिलका हरा ही दिखता है। ये सब्जी पहले अंदर से पकती है और फिर इसका छिलका पीला दिखता है। ऐसे में छिलके के हर रंग को देखने के बजाय उसे दबाकर चेक करें। अगर दबाने पर कटीले परवल गुलगुले लग रहे हैं, तो ये पके होंगे। अगर सख्त है, तो आप कच्चे कंटोला खरीद रहे हैं।
- कांटों से भी परखें
कटीले परवल अगर ताजे और कच्चे होंगे, तो उसके कांटे भी सख्त होंगे। अगर कांटे छूने-दबाने पर नरम लगे तो समझ लें ये पके हुए हैं। साथ ही छिलका सिकुड़ा हुआ लगे तब भी ये सब्जी पुरानी या बासी हो सकती है।
- रंग से करें पहचान
अगर कटीले परवल के छिलके पर भूरे-पीले निशान दिख रहे हैं, रंग हरे की जगह बदला हुआ लग रहा है, तो वही न खरीदें। ऐसे कंटोला अंदर से पकना शुरू हो चुके होते हैं। कच्चे और ताजे कंटोला का रंग गहरा हरा और चमकदार होता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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