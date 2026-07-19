अरबी कड़ी-कड़ी तो नहीं खरीद रहे हैं आप? किसान से जानें सही घुइयां खरीदने के 3 आसान तरीके
बाजार में इन दिनों घुइयां खूब बिक रही है और इसे पसंद करने वाले लोग खरीदते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि दुकान पर ताजी दिख रही अरबी सूखी और खराब निकलती है। तो चलिए आपको बताते हैं सही अरबी चुनने के तरीके।
मानसून का सीजन कई अच्छी सब्जियां लेकर आता है, जिसमें एक होती है अरबी। अरबी को आप घुइयां के नाम से भी जानते होंगे, अलग-अलग जगहों पर इसे अलग नाम से जाना जाता है। घुइयां एक तरह की जड़ होती है, जिसकी सूखी और रसेदार दोनों सब्जी बनती है। इन दिनों बाजार में अरबी खूब बिक रही है और इसे पसंद करने वाले लोग इसे जरूर खरीदते हैं। घुइयां की सब्जी सिर्फ स्वाद में अच्छी नहीं होती बल्कि ये सेहतमंद भी होती है। इसमें फाइबर, पोटेशियम और विटामिन A, C, E होता है, जो ब्लड प्रेशर, बढ़ते वजन को कंट्रोल में रखता है। साथ ही पाचन को भी बेहतर करता है। अगर आप अरबी खरीदते हैं और वह जल्दी खराब हो जाती है, तो बालामऊ के किसान बिहारी लाल से जान लीजिए कि आखिर सही घुइयां खरीदने के टिप्स क्या हैं।
खराब घुइयां तो नहीं खरीद रहे आप?
बाजार में बिक रही घुइयां देखने में अच्छी लगती है और दुकानदार लगातार उसे पानी में भिगोकर रखते हैं, जिससे वह ताजी दिखे। हालांकि, कई बार लंबे समय तक खेत में रहने और नमी कम मिलने के कारण घुइयां अंदर से सूख जाती है। ऐसे में ऊपर से ताजी दिख रही अरबी हम खरीद लेते हैं और वह 1-2 दिन बाद ही वह खराब हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो चलिए जानते हैं घुइयां कैसी चुनें।
अरबी खरीदने के 3 तरीके
- सख्त घुइयां की करें पहचान
जब भी आप अरबी खरीदें तो उसे पहले हल्का सा दबाकर चेक करें। अगर वह दबाने पर ज्यादा सख्त लग रही है, तो अंदर से सूख चुकी है। ताजी घुइयां दबाने पर हल्की दबेगी और मुलायम लगेगी। जब अरबी अंदर से सूख जाती है, वह पत्थर जैसी सख्त लगती है।
- छिलका पर करें गौर
अरबी का छिलका चिकना हो तो ही लें, अगर छिलके पर दरारें, सिकुड़न दिख रही है तो वह सूख चुकी है। घुइयां ऐसी सब्जी है जो लंबे समय तक नमी न मिलने के कारण सूखने लगती है। दुकानदार पानी डालते रहते हैं लेकिन लंबे समय तक बाहर रहने से नमी कम हो जाती है और ऐसे में छिलके पर दरारें दिखती हैं।
- आकार और वजन को देखें
मीडियम साइज वाली घुइयां खरीदना सबसे सही रहता है, छोटी अरबी ज्यादा कच्ची हो सकती है और बहुत लंबी घुइयां ज्यादा पकी होंगी, इससे उबालते के बाद ये सख्त या खराब निकल सकती है। इसके अलावा अरबी को हाथ में लेकर उसका वजन देखें। अगर घुइयां हल्की लग रही है, तो उसके अंदर नमी कम होगी। ऐसे में घुइयां पुरानी, सूखी या रेशेदार हो सकती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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