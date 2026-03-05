Hindustan Hindi News
फूलगोभी, टमाटर और भिंडी खरीदते समय ना करें ये आम गलतियां, जान लें ये ट्रिक्स

Mar 05, 2026 09:30 am IST
सब्जियां बाहर से ताजी दिख सकती हैं लेकिन अंदर से खराब भी हो सकती हैं। फूलगोभी, टमाटर और भिंडी जैसी रोजमर्रा की सब्जियों को सही तरीके से पहचानना सीखें, ताकि स्वाद, सेहत और पैसे- तीनों की बचत हो।

खराब सब्जियां क्यों बनती हैं परेशानी की वजह?

अक्सर हम सब्जी खरीदते समय सिर्फ उसके रंग और आकार पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। बाहर से ताजी दिखने वाली सब्जी अंदर से सड़ी, बेस्वाद या रेशेदार भी हो सकती है। घर आकर जब फूलगोभी काटने पर काले धब्बे दिखें, टमाटर जल्दी गल जाएं या भिंडी पकाने पर कड़ी निकल आए, तब समझ आता है कि सही पहचान नहीं हो पाई। सही सब्जी चुनना ना सिर्फ स्वाद के लिए जरूरी है, बल्कि सेहत और पैसों की बचत के लिए भी अहम है। कुछ आसान संकेत जानकर आप हर बार ताजी और टिकाऊ सब्जियां चुन सकते हैं।

फूलगोभी कैसे चुनें कि अंदर से सड़ी ना हो?

फूलगोभी खरीदते समय सबसे पहले उसके फूलों (फ्लोरेट्स) को ध्यान से देखें। फूल एक-दूसरे से सटे हुए और टाइट होने चाहिए, गोभी हाथ में भारी और सख्त महसूस होनी चाहिए। रंग पूरी तरह सफेद या क्रीमी सफेद हों। भूरे, काले धब्बे या नरम हिस्से अंदरूनी सड़न का संकेत हैं। इसके अलावा पत्तियों को भी जरूर देखें। ताजी फूलगोभी की पत्तियां हरी, कड़क और फूल को ढकती हुई होती हैं। पीली या मुरझाई पत्तियां पुरानी गोभी का इशारा करती हैं।

टमाटर का रंग बताएगा कब इस्तेमाल करें

टमाटर सिर्फ 'ज्यादा लाल' होने से ही अच्छे नहीं होते। हल्के पीलेपन के साथ लाल टमाटर थोड़े कच्चे होते हैं। दबाने पर अगर हल्के सख्त लगें, तो ये 2–3 दिन तक चल सकते हैं। पूरी तरह लाल और नरम टमाटर तुरंत इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छे होते हैं। अगर आप सब्जी या ग्रेवी तुरंत बनाने वाले हैं, तो पके टमाटर लें। स्टोर करने के लिए हल्के कच्चे टमाटर बेहतर रहते हैं।

भिंडी तोड़कर चेक करना जरूरी नहीं

अक्सर लोग भिंडी को बीच से तोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं। छोटी और पतली भिंडी चुनें, रंग चमकदार हरा होना चाहिए और सतह पर हल्की मखमली परत हो। छूने पर नरम लगे, सूखी या बहुत सख्त ना हो। बहुत मोटी, बड़ी या फीकी भिंडी का मतलब है कि अंदर बीज पक चुके हैं और पकाने पर भिंडी रेशेदार निकलेगी।

सही सब्जी चुनने के फायदे

  • सब्जियां ज्यादा दिन तक ताजी रहती हैं।
  • खाने का स्वाद और टेक्सचर बेहतर होता है।
  • पोषण बना रहता है।
  • फूड वेस्ट और पैसे दोनों की बचत होती है।

काम के ट्रिक्स: अच्छी सब्जी चुनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी जानकारी और ध्यान की जरूरत होती है। अगली बार सब्जी मंडी या स्टोर जाएं, तो इन आसान हैक्स को जरूर अपनाएं। इससे आपकी किचन स्मार्ट बनेगी और हर पकवान स्वाद से भरपूर होगा।

