काम की बात: कहीं आप तो नहीं खा रहे हैं गुड़ की जगह मीठा जहर! इन 4 तरीकों से मिनटों में करें नकली की पहचान
Real vs Fake Jaggery: बाजार में सबकुछ मिलावटी मिलने लगा है और ऐसे में गुड़ भी नहीं बच पाया। गुड़ सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है लेकिन अगर नकली खाएंगे तो ये नुकसान करेगा। चलिए बताते हैं असली गुड़ की पहचान करने के आसान तरीके।
Real vs Fake Jaggery: गुड़ स्वाद में मीठा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे लोग पराठे से भी खाते हैं और पानी पीने के लिए भी खा लेते हैं। गुड़ से चाय भी बनती है और कई खाने की चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं। अब सवाल है कि क्या आप असली गुड़ खा रहे हैं? बाजार में गुड़ खूब बिकता है लेकिन आजकल इसमें भी मिलावट होने लगी है। कई बार गुड़ चमकदार और भूरे-लाल रंग का दिखता है, जिसे हम अच्छा समझकर खरीद लेते हैं। असल में ये केमिकल कलर कोटिंग वाला गुड़ होता है, जो देखने में अच्छा लगता है लेकिन नुकसानदायक होता है। अगर आप भी अक्सर गुड़ खरीदते रहते हैं, तो आज जान लीजिए असली गुड़ की पहचान करने का तरीका।
नकली गुड़ कैसे बनता है
नकली गुड़ को पीला या चमकदार दिखाने के लिए कैमिकल ब्लीच और नकली रंग मिलाते हैं। वजन बढ़ाने और रंग हल्का करने के लिए चॉक पाउडर भी मिला देते हैं। चीनी या ग्लूकोज सिरप से मीठापन आ जाता है और मात्रा बढ़ाने के लिए स्टार्च या मैदा मिला देते हैं। ये सभी चीजें आपकी सेहत के लिए खतरनाक होती है, जिन्हें खाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा।
असली गुड़ की पहचान कैसे करें?
असली गुड़ देखने में चमकदार नहीं होता बल्कि उसका रंग साधारण दिखता है। अगर आप असली गुड़ की पहचान नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको सिर्फ 4 तरीके बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद आप दोबारा कभी धोखा नहीं खाएंगे।
- रंग से पहचानें
असली गुड़ का रंग हल्का भूरा, सुनहरा या डार्क ब्राउन होता है। अगर गुड़ का रंग चमकीला पीला दिख रहा है, तो वो नकली हो सकता है। इसमें रंग मिला हो सकता है और इसे खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
- पानी से करें जांच
गुड़ का टुकड़ा लें और उसे पानी में डालें। अगर पानी में डालने के बाद तले पर पतली-सफेद परत जम जाए, तो समझ जाइये कि आपका गुड़ नकली है। असली गुड़ पानी में धीरे-धीरे घुलता है और उसका रंग हल्का भूरा होता है।
- स्वाद और खुशबू से जानें
गुड़ को खाकर देखें, अगर स्वाद में कड़वापन आ रहा है, तो गुड़ नकली हो सकता है। बहुत ज्यादा मीठा या अजीब लगे तो ये केमिकल से मीठा किया हो सकता है। शुद्ध गुड़ में गन्ने की नेचुरल खुशबू होती है और स्वाद हल्का देसी लगता है।
- गर्म करके करें चेक
असली गुड़ को अगर आप गर्म करेंगे तो ये आसानी से पिघल जाएगा। नकली गुड़ को पिघलने में समय लगेगा और अजीब सा झाग दिखने लगेगा। इसके अलावा असली गुड़ ज्यादा सख्त नहीं होता और आसानी से टूट जाता है। नकली गुड़ रबड़ जैसा होगा, जो जल्दी नहीं टूटेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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