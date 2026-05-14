काम की बात: सावधान! चीनी की जगह चॉक या प्लास्टिक तो नहीं खा रहे हैं आप, असली शक्कर की पहचान करने के लिए जानें 3 तरीके
Tips To Real Or Fake Sugar: चीनी चाय, दूध, हलवा सभी में इस्तेमाल होती है लेकिन अगर आपको पता चले कि आप जो शक्कर खा रहे हैं, वह प्लास्टिक या चॉक है तो क्या करेंगे? चलिए बताते हैं असली-नकली चीनी की पहचान कैसे करें?
Tips To Real Or Fake Sugar: सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है और ये फैसला सितंबर या अगले आदेश तक जारी रहेगा। दरअसल, इस साल गन्ने की फसल काफी ज्यादा खराब हुई, जिस वजह से चीनी उत्पादन में भी कमी आई। यही वजह है कि सरकार ने इसके उत्पादन में रोक लगाने का फैसला किया है। चीनी विदेशों में निर्यात नहीं होगी लेकिन देश में भी इसकी कमी के कारण मिलावटी शक्कर मार्केट में आने लगेगी। अब सवाल है कि क्या आप सफेद-चमकदार दाने वाली चीनी ही खा रहे हैं या फिर प्लास्टिक-चूना या चॉक खा रहे हैं। आजकल बाजार में चीनी में धांधलेबाजी चल रही है और लोग उसमें चॉक-प्लास्टिक मिला रहे हैं, इससे चीनी देखने में परफेक्ट लगती है और इसका वजन भी बराबर रहता है। चाय-दूध में डालकर आप इसे खुद भी पी रहे हैं और बच्चों को भी दे रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि चीनी का स्वाद थोड़ा अजीब या अलग है, तो सिर्फ 3 तरीकों से उसकी शुद्धता की पहचान कर लें।
चीनी की पहचान करने के 3 तरीके
1- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा शेयर किए गए वीडियो में चीनी की जांच करने का सबसे सरल तरीका बताया है। उनका कहना है कि आजकल लोग चॉक मिलाकर चीनी बनाते हैं, जिससे वजन भी सही रहता है और टेस्ट भी पता नहीं चलता। अब आपको क्या करना है कि 1 गिलास साफ पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच चीनी डाल देनी है। इसे चम्मच से चलाएं और फिर चेक करें। अगर कुछ देर में चीनी खुल जाती है, तो वह असली है। अगर पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं, तो समझ लें कि आपकी चीनी में चॉक मिली है।
2- गर्म करने पर जांच
एक चम्मच शक्कर को पैन में गर्म करने के लिए लें। असली शक्कर धीरे-धीरे पिघलकर भूरी होने लगती है। अगर उसमें तेज गंध आए या काला धुआं निकले, तो मिलावट होने की संभावना है। वैसे शक्कर गर्माहट पाते ही पिघलने लगती है, नकली के साथ ऐसा नहीं होगा।
3- हाथ पर रगड़ें
थोड़ी सी शक्कर हथेली पर लेकर उसे उंगलियों से रगड़कर देखें। असली शक्कर के दाने साफ, सूखे और अलग-अलग महसूस होते हैं, जबकि मिलावटी या नकली शक्कर में चिपचिपापन या पाउडर जैसा एहसास हो सकता है। कई बार इसमें सफेद पाउडर या अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे दाने प्राकृतिक नहीं लगते। स्वाद में भी बड़ा फर्क होता है। असली शक्कर कम मात्रा में ही अच्छी मिठास देती है, जबकि नकली या मिलावटी शक्कर चाय या दूध में ज्यादा डालने के बाद भी सही मीठापन नहीं देती। अगर 3-4 चम्मच डालने पर भी स्वाद फीका लगे, तो समझ जाएं कि शक्कर की क्वालिटी खराब हो सकती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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