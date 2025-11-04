दिखने में मीठा, पर असल में जहर! इन 5 तरीकों से मिनटों में पहचानें असली और शुद्ध गुड़

Tips and Tricks to buy Perfect Jaggery: सर्दियों का मौसम आते ही गुड़ की मांग बढ़ जाती है। यह ना सिर्फ मीठे का एक हेल्दी विकल्प है बल्कि शरीर को गर्म रखने, पाचन सुधारने और खून साफ करने में भी मदद करता है। लेकिन बाजार में मिलने वाला हर गुड़ शुद्ध नहीं होता। कई बार इसमें केमिकल, रंग या चीनी मिलाई जाती है जिससे इसका असली स्वाद और फायदे दोनों खत्म हो जाते हैं। इसलिए गुड़ खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। असली गुड़ की पहचान करना मुश्किल नहीं है अगर आप उसके रंग, बनावट और स्वाद पर गौर करें। आइए जानते हैं कुछ आसान टिप्स जो आपको असली, शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का गुड़ पहचानने में मदद करेंगे।