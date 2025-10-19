त्योहार में नकली मिठाई तो नहीं खा रहे आप, ऐसे करें असली की पहचान
संक्षेप: त्योहार बिना मिठाई के अधूरे होते हैं लेकिन आजकल मिठाई खाना मतलब सौ बीमारियों को दावत देना है। मार्केट में असली से ज्यादा नकली मिठाई बिक रही है और लोग इन्हें खाकर बीमार पड़ रहे हैं। चलिए बताते हैं असली मिठाई की पहचान कैसे करें
त्योहार बिना मिठाई के अधूरा है। हम खुद भी मिठाई खाते हैं और एक दूसरे को मिठाई गिफ्ट में भी देते हैं। लेकिन त्योहार में ज्यादा तादाद में मिठाई की डिमांड के चलते दुकानदार इनमें मिलावट करने लगते हैं। त्योहारों के आस-पास नकली मिठाई, खोया, पनीर पकड़े जाने की तमाम खबरें हम पढ़ते और सुनते हैं। सीजन में बड़ी-बड़ी मिठाई की दुकानें भी नकली और मिलावटी मिठाई बनाने से पीछे नहीं हटती। हम बड़ी और नामचीन दुकानों पर भरोसा करके मिठाई खरीद लेते हैं लेकिन क्या वो सेहत के लिए सही है।
मिठाई नकली कैसे?
आप सोच रहे होंगे कि मिठाई तो दूध या खोया से ही बनती है, फिर ये नकली कैसे हो गई। दरअसल, अब लोग पाउडर वाला दूध या अन्य सिंथेटिक चीजें मिक्स करके स्वीट्स बनाते हैं। फूड अडल्ट्रेशन करना अब आम हो चुका है। इसक मतलब है खाने में उन चीजों की मिलावट, जिससे सेहत पर बुरा असर होता है। फूड चेकिंग अधिकारी कुछ मानकों के तहत असली-नकली चीजों की पहचान करते हैं। लेकिन खुले में बिक रही मिठाइयों को आप कुछ तरीकों से ही जान पाएंगे कि वो असली है या नकली।
खुशबू
कोई भी मिठाई लें और उसका टुकड़ा तोड़कर हथेली पर रब करें। फिर इसमें खुशबू को सूंघ लें। अगर असली मिठाई हुई तो दूध या खोए की अच्छी महक आएगी।
सिल्वर पेपर
जिन मिठाइयों पर सिल्वर वर्क लगा होता है, उसे हटाकर देखें। अगर मिठाई असली हुई तो सिल्वर वर्क निकलकर हाथ में लग जायेगा और नकली होने पर ये मिठाई पर लगा रहेगा।
कलर
मिठाई का रंग वैसे तो साधारण सा दिखता है लेकिन इसमें आर्टिफिशियल कलर ज्यादा मिलाया गया होगा, तो इसका रंग वाइब्रेंट दिखेगा।
खाकर देखें
जो भी मिठाई ले रहे हैं, उसे खाकर देखें। नकली मिठाई खाने में सख्त, बेस्वाद और अजीब सी महक वाली होगी। असली मुलायम होती है।
वॉशिंग पाउडर
फूड अडल्ट्रेशन का सबसे बड़ा सबूत है डिटर्जेंट पाउडर, जो मिठाइयों में मिलाया जाता है। इसकी महक अलग से ही आती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
