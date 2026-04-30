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काम की बात: मटके का पानी कितने दिन में बदलना चाहिए? साफ-सफाई से जुड़ी ये 5 बातें जरूर जानें!

Apr 30, 2026 05:34 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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अक्सर लोग ये ध्यान ही नहीं देते कि मटके का पानी समय-समय पर बदलना जरूरी होता है। कई दिनों तक अगर आप मटके में लगातार पानी भरते रहें और उसे बिना बदले पीएं, तो पानी की क्वालिटी खराब हो सकती हैं। चलिए जानते हैं कितने दिनों में मटके का पानी बदलना सही रहता है।

मटके का पानी कितने दिन में बदलना चाहिए? साफ-सफाई से जुड़ी ये 5 बातें जरूर जानें!

गर्मियों के मौसम में मटके का ठंडा पानी अलग ही सुकून देता है। आज भी लोग घर में फ्रिज होने के बावजूद मटके का पानी पीना पसंद करते हैं क्योंकि सेहत के लिए भी इसके कई फायदे हैं। लेकिन अक्सर लोग ये ध्यान ही नहीं देते कि मटके का पानी समय-समय पर बदलना जरूरी होता है। कई दिनों तक अगर आप मटके में लगातार पानी भरते रहें और उसे बिना बदले पीएं, तो पानी की क्वालिटी खराब हो सकती हैं। क्योंकि इसमें कई बार बैक्टीरिया पनपने के चांस भी होते हैं। इसलिए इसके पानी को सही समय पर बदलते रहना और नियमित साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कितने दिनों में मटके का पानी बदलना सही रहता है।

कितने दिनों में बदल देना चाहिए मटके का पानी?

एक्सपर्ट्स के अनुसार गर्मियों के मौसम में मटके का पानी हर 24 घंटे यानी एक दिन में बदल देना चाहिए। मौसम थोड़ा ठंडा है तो 48 घंटे में एक बार पानी बदल सकते हैं। कुल मिलकर रोजाना मटके में ताजा पानी भरना सबसे सही माना जाता है। इससे पानी ज्यादा फ्रेश और साफ रहता है। तेज गर्मियों में तो पानी को एक दिन से ज्यादा स्टोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जल्दी खराब होने के चांस रहते हैं।

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मटके की सफाई कितने दिनों में करनी चाहिए?

सिर्फ पानी बदलना ही नहीं, मटके की नियमित साफ-सफाई करना भी उतना ही जरूरी है। इसका पानी चेंज करते हुए आप साफ पानी से ही मटके को अच्छी तरह धो सकते हैं, फिर थोड़ा सूखा लें और पानी भरकर रख दें। रोजाना या दो दिनों में एक बार इतनी सफाई काफी है। इसके अलावा हफ्ते में एक बार मटके की डीप क्लीनिंग जरूरी है, ताकि पानी फ्रेश और सेफ बना रहे। यहां बताए गए दो तरीकों से आप मटके को क्लीन कर सकते हैं।

मटके की सफाई करने के तरीके

तरीका 1: बेसन या चावल का आटा इस्तेमाल करें

हफ्ते में एक बार मटके की डीप क्लीनिंग जरूरी है। इसके लिए थोड़ा सा चावल का आटा लें या फिर बेसन, फिर उसे मटके में डालकर थोड़ा सा पानी भरें और रगड़ते हुए मटके की सफाई कर लें। फिर सादे पानी से धो लें, ये एकदम क्लीन हो जाएगा।

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तरीका 2: नींबू या सिरके से दूर होगी बदबू

कई बार मटके में अजीब सी बदबू आने लगती है। इसे दूर करने के लिए आप थोड़ा सा नींबू का रस या सफेद सिरका ले कर मटके को अंदर से रगड़कर साफ कर सकते हैं। थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मिला देंगे तो मटका और अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा।

सफाई के बाद धूप में जरूर सुखाएं

मटके को डीप क्लीन करने के बाद धूप में जरूर सूखा लें, उसके बाद ही पानी भरें। ऐसा करने से मटके के अंदर की नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस पनपने का खतरा कम हो जाता है। वहीं अगर मटका अंदर से गीला रह जाए, तो उसमें बदबू आने लगती है और पानी भी जल्दी खराब हो सकता है।

मटके का पानी हमेशा ढककर रखें

एक जरूरी बात और ध्यान रखें कि आपको मटका हमेशा ढककर ही रखना है। अगर ये खुला हुआ रह गया तो इसमें धूल-मिट्टी और कीड़े जाने का खतरा रहता है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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