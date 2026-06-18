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दूध को गर्मियों में कितनी बार उबालना चाहिए? ये 1 गलती कर रहे, तो खत्म हो सकता है पोषण!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Milk Boiling Tips: गर्मियों में दूध काफी जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे में लोग इसे बार बार उबालते रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? हेल्थ एक्सपर्ट्स की इसपर क्या राय है, आइए जानते हैं विस्तार में।

दूध को गर्मियों में कितनी बार उबालना चाहिए? ये 1 गलती कर रहे, तो खत्म हो सकता है पोषण!

गर्मियों के मौसम में एक परेशानी ये भी है कि खाने-पीने की चीजें बड़ी जल्दी खराब होती हैं। खासकर दूध तो बहुत जल्दी फट जाता है, इसलिए कई घरों में इसे बार-बार उबाला जाता है ताकि ये फ्रेश बना रहे। दिनभर में लोग कई बार दूध को गर्म कर देते हैं, फिर भी कई बार दूध खराब हो ही जाता है। ऐसे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि दूध को कितनी बार उबालना चाहिए। दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि दूध को बार-बार उबालने से उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। लेकिन गर्मियों में दूध ना उबालो तो वो बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे में कन्फ्यूजन होना तय की भला दूध को कितनी बार उबालना सही माना जाता है। तो चलिए आज इसी बारे में जानते हैं-

दूध को कितनी बार उबालना सही होता है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो दूध को बार-बार उबालने से उसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं। इसलिए दूध को ज्यादा उबालने से बचना चाहिए। शुरुआत में कच्चे दूध को अच्छी तरह उबलना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि उससे दूध में मौजूद अधिकांश नुकसानदायक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा दूध उबालने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि दूध खराब हो जाएगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार उबाल सकते हैं।

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पैकेट वाले दूध को उबालने की जरूरत नहीं होती

बहुत से लोग पैकेट वाले दूध को भी कई बार उबाल देते हैं। जबकि पैकेट वाला दूध ऐसे ही पीने लायक होता है। यानी इसे एक बार भी उबालने की जरूरत नहीं होती है। कंपनी दूध को पहले से ही पॉइश्चराइज कर के पैक करती है, जिससे ये पूरी तरह बैक्टीरिया फ्री हो जाता है।

Milk Boiling Tips

कितनी देर के लिए उबालना चाहिए दूध?

बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो दूध को काफी देर तक बॉयल होने के लिए रख देते हैं। ज्यादा देर उबालने पर दूध गाढ़ा तो हो जाता है, लेकिन उसमें मौजूद पोषक तत्व भी कम होने लगते हैं। इसलिए दूध को सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही उबालना चाहिए। इस दौरान दूध को किसी कलछी की मदद से हिलाते रहें। जैसे ही उसमें एक उबाल आ जाए, गैस बंद कर दे। इससे दूध पीने लायक हो जाएगा और उसके पोषक तत्व भी बरकरार रहेंगे।

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गर्मियों में लंबे समय तक दूध को ताजा कैसे रखें?

अब दूध को अगर बार-बार नहीं उबालेंगे तो क्या ये खराब नहीं हो जाएगा? ये सवाल काफी लोगों का रहता है। जब भी आप दूध उबालें उसके बाद उसे ठंडा होने दें, फिर फ्रिज में स्टोर कर के रख दें। फ्रिज में दूध जल्दी खराब नहीं होता है। हालांकि अगर आपके यहां फ्रिज नहीं है, तो आप दूध को उबालते हुए उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा मिला सकते हैं। इससे दूध जल्दी फटता नहीं है। इसके अलावा दूध को एक बर्तन में कर के आप इसे पानी वाले बर्तन में रख सकते हैं। ये हैक दादी-नानी के जमाने से दूध और बाकी खाने-पीने की चीजों को खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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