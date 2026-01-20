कुकर में चावल या दाल बनाते हुए कितना पानी डालें? ये 1 ट्रिक जान लेंगी तो कभी नहीं होगी गलती!

संक्षेप: Cooking Tips: ज्यादातर लोग इसी बात को ले कर कन्फ्यूज रहते हैं कि कुकर में चावल या दाल बनाते हुए लगभग कितना पानी डालना चाहिए। तो चलिए आज दादी-नानी वाली एक सिंपल सी ट्रिक जान लेते हैं, जिससे आपकी ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।

दाल चावल दोनों ही हमारे डेली खानपान का हिस्सा हैं। दाल चावल खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, साथ ही फटाफट बन भी जाते हैं। आज हम आपके साथ दाल या चावल की कोई नई रेसिपी शेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक आम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताए दे रहे हैं। ज्यादातर लोग इसी बात को ले कर कन्फ्यूज रहते हैं कि कुकर में चावल या दाल बनाते हुए लगभग कितना पानी डालना चाहिए। पानी की सही मात्रा बेहद जरूरी है। ज्यादा पानी हो जाए तो भी टेस्ट खराब हो जाता है और कम पानी की वजह से ये कच्चे रह जाते हैं या गल जाते हैं। तो चलिए आज दादी-नानी वाली एक सिंपल सी ट्रिक जान लेते हैं, जिससे आपकी ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।

चावल बनाते हुए कितना पानी डालें? ये ट्रिक जानें चावल खिले-खिले बनें, इसके लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें बनाते हुए पानी की मात्रा एकदम सही हो। कितने गिलास पानी डालना है, ये माप हर बार याद रखना मुश्किल है इसलिए ये एक ट्रिक नोट कर लें। पानी की मात्रा हर बार सही रहेगी। आपको चावल में इतना पानी डालना है कि वो अच्छी तरह डूब जाएं। इसमें सिर्फ इतना पानी फालतू होना चाहिए, जो आपके हाथ की पहली उंगली (इंडेक्स फिंगर) पर बनी पहली लाइन तक ही आए। इस माप से पानी की मात्रा हर बार ठीक बैठती है। जीरा राइस बना रही हों या नॉर्मल चावल, ये ट्रिक हमेशा काम करती है।

दाल में कितना पानी डालना सही है? कुकर में दाल बनाते हुए कितना पानी डालना है, ये कन्फ्यूजन भी अक्सर बनी रहती है। इसके लिए भी बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, जो आपका काम हमेशा के लिए आसान कर देगी। अगर आपको गाढ़ी दाल खाना पसंद है, तो दाल में पानी इतना फालतू डालें कि वो आपकी पहली उंगली (इंडेक्स फिंगर) की पहली लाइन तक आए। वहीं अगर मीडियम गाढ़ापन चाहिए, तो दाल में इतना पानी रखें कि आपकी उंगली की पहली और दूसरी लाइन के बीचों-बीच बैठे। ढीली-ढीली दाल खाना पसंद करते हैं, तो उंगली की दूसरी लाइन तक पानी की मात्रा होनी चाहिए। ये एक फॉर्मूला हर बार परफेक्ट काम करता है, जरूर ट्राई करें।