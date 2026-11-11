साबुत दाल पकानी हो तो कितना पानी डालें? ढाबे जैसी टेस्टी दाल बनेगी
साबुत छिलके वाली दाल बनानी हो तो अक्सर पानी कम या ज्यादा हो जाता है। जिससे दाल कच्ची या ज्यादा पक जाती है। दाल को सही ढाबे जैसी कंसिस्टेंसी में बनाना है तो साबुत छिलके वाली दाल में पानी की नाप जरूर जान लें।
किचन में बहुत कम खाना बनाते हैं तो दाल बनाना मुश्किल लगता है। कभी दाल गाढ़ी हो जाती है कभी पतली। खासतौर पर जब कभी साबुत या छिलके वाली दाल पकानी हो तो गड़बड़ हो ही जाती है। कुकर में पानी कम हो जाए तो कई बार दाल कच्ची रह जाती है तो कई बार दाल में पानी कम हो जाए तो दाल जल भी जाती है। ऐसे में दाल को पकाते वक्त सही नाप में पानी डालना जरूरी हो जाता है। खासतौर पर दाल अगर साबुत छिलके वाली उड़द, छिलके वाली मसूर या फिर हरी मूंग की हो। जानें अगर एक कप साबुत दाल पकानी हो तो कितना पानी डालना चाहिए। जिससे दाल पूरी तरह पकी हो और सही कंसिस्टेंसी में बनें।
साबुत दाल को भिगोना है जरूरी
अगर आप साबुत मूंग, उड़द या मसूर की दाल बना रहे हैं तो इसे कम से कम 5-6 घंटा या रातभर भिगोना जरूरी है। जिससे दाल कम समय में पक जाती है। भीगी हुई छिलके वाली दाल को पकाना है तो करीब एक कटोरी दाल यानी 200 ग्राम में 3-4 कटोरी पानी डालना सही होगा। इतने पानी के साथ दाल अच्छी तरह से पकी हुई और गाढ़ी बनकर तैयार होगी।
अगर दाल भीगी ना हो तो
अगर साबुत दाल पहले से भीगी हुई नहीं है तो और सीधे पका रही हैं तो एक कप दाल में थोड़ा ज्यादा ही पानी डालें। लगभग 5-6 कप पानी या थोड़ा उससे भी ज्यादा पानी डालें। चूंकि बिना भीगी दाल को पकने में ज्यादा समय लगता है और पानी सूखने लगता है इसलिए एक कप दाल में करीब छह गुना पानी डालना सही होगा। ये अनुपात छिलके वाली साबुत उड़द दाल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं हरी छिलके वाली मूंग की दाल के लिए इतने ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा कम पानी भी चल जाता है क्योंकि मूंग की दाल कम सीटी में ही पक जाती है।
दाल में पानी कम हो जाए तो क्या करें
दाल में पानी कुकर में पकाते समय कम हो जाए तो टेंशन ना लें। साफ पानी को अच्छी तरह से उबाल लें और उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें। फिर इस पानी को पकी हुई दाल में जरूरत के मुताबिक डाल दें। दाल का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा बनेगा।
दाल में पानी ज्यादा हो जाए तो क्या करें
दाल में कभी लगे कि पानी ज्यादा हो गया है तो सिंपल ट्रिक फॉलो करें कुकर को तिरछा करके थोड़ा सा पानी बाहर निकाल दें। कम समय में दाल गाढ़ी हो जाएगी। काफी सारे लोग ज्यादा पानी को पकाने लगते हैं जिसमे समय भी ज्यादा लगता है और दाल कई बार ओवरकुक हो जाती है। लेकिन ज्यादा पानी को मिनटों में हटाना है तो बस उतना ही पानी बाहर कर दें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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