सरसों के साग में मक्के का आटा कितना मिलाना चाहिए? 1 किलो के लिए जानें परफेक्ट रेशियाे!
Cooking Tips In Hindi: सरसों का साग बनाते समय उसमें बाइंडिंग के लिए मक्के का आटा मिलाया जाता है। घर पर साग बनाते समय अक्सर लोग इसकी मात्रा को ले कर कन्फ्यूज रहते हैं। आइए शेफ से जानते हैं सही अनुपात क्या होना चाहिए।
सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम सरसों का साग खाना भला किसे पसंद नहीं होता। ऊपर से तैरता हुआ मक्खन और साथ में मक्के की रोटी मिल जाए, तो मजा दोगुना हो जाता है। सरसों का साग बनाने की हर किसी की अपनी रेसिपी होती है। इसमें बथुआ और पालक भी मिलाया जाता है और अपने हिसाब से लोग कम या ज्यादा मसाले मिलाकर साग बनाते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे सरसों का साग बनाते हुए जरूर मिलाया जाता है, वो है मक्के का आटा। मक्के का आटा साग के टेक्सचर और स्वाद दोनों को बेहतर बनाने का काम करता है। लेकिन अक्सर लोग इसकी मात्रा को ले कर कन्फ्यूज रहते हैं। कभी साग में मक्के का आटा ज्यादा हो जाता है तो कभी कम रह जाता है। आज हम आपको इसका परफेक्ट रेशियो बता रहे हैं, जिसे एक बार जान लेंगे तो हर बार साग परफेक्ट बनेगा।
सरसों के साग में मक्के का आटा क्यों मिलाया जाता है?
सरसों का साग बनाते हुए थोड़ा सा मक्के का आटा इसलिए मिलाया जाता है, ताकि साग को सही टेक्चर और गाढ़ापन मिल सके। दरअसल सरसों का साग पकने के बाद थोड़ा पतला और पानी जैसा हो जाता है। मक्के का आटा इसे बाइंडिंग देने का काम करता है और इसकी कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाता है। इसके अलावा मक्के का आटा साग के तीखेपन और कड़वाहट को बैलेंस करने का काम भी करता है।
सरसों के साग में कितना मक्के का आटा मिलाएं?
साग बनाते समय मक्के का आटा सही मात्रा में मिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक रेशियो याद कर सकते हैं। शेफ कुलदीप राणा एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताते हैं कि टोटल एक किलो साग ले रहे हैं, तो उसमें दो कप मक्के का आटा मिलाना पर्याप्त रहता है। वहीं अगर आप साग थोड़ा पतला खाना पसंद करते हैं तो इस मात्रा को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इस अनुपात से आप अपने सरसों के साग में मक्के के आटे की मात्रा एडजस्ट कर सकते हैं।
साग में मक्के का आटा कैसे मिलाएं?
सबसे पहले सरसों, पालक और बथुआ को काटकर अच्छी तरह उबाल लें। साग पकने के बाद उसे मथनी या मैशर से घोटें या मिक्सर में हल्का सा पीस लें। बहुत ज्यादा बारीक ना करें, वरना चटनी वाला टेक्चर आ जाएगा। अब धीमी आंच पर मक्के के आटे का घोल थोड़ा-थोड़ा कर के साग में डालें और अच्छे से चलाएं। इसे 15-20 मिनट के लिए पकाएं ताकि आटे का कच्चापन निकल जाए।
सरसों का साग और टेस्टी बनाने के टिप्स
- सरसों के साग को प्रेशर कुकर की जगह धीमी आंच पर पकाएं, इससे स्वाद बेहतर आता है।
- साग पकाते समय चुटकी भर चीनी मिला दें। इससे फ्लेवर भी बैलेंस होगा और रेस्टोरेंट जैसा रिच कलर आएगा।
- सरसों का साग बनाते समय, 60 परसेंट सरसों, 30 परसेंट पालक और 10 परफेक्ट बथुआ रखें। इस रेशियो से बिल्कुल परफेक्ट साग बनता है।
- साग में डबल तड़का लगाएं। एक साग बनाते समय और दूसरा सर्व करने से पहले। स्वाद दोगुना हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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