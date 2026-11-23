दाल-सब्जी में कितना तेल डालें? रोजाना कुकिंग करने वाले जरूर जानें
रोज की सब्जी और दाल में तेल तो पड़ता ही है, लेकिन कितना तेल खाना ठीक है? ज्यादा तेल खाने से वजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। जानिए एक दिन में कितने तेल की जरूरत है।
घर में खाना बनाना हो या बाहर से कुछ मंगवाना, तेल के बिना ज्यादातर डिशेज तैयार ही नहीं होतीं। सुबह का नाश्ता हो, दोपहर की सब्जी या रात की दाल, हर जगह थोड़ा-बहुत तेल इस्तेमाल होता है। तेल खाने का स्वाद बढ़ाता है और शरीर के लिए भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जितना चाहें उतना तेल खा सकते हैं। ज्यादा तेल खाने से वजन बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रॉल और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि रोज कितना तेल खाना ठीक है और दाल-सब्जी बनाते समय कितने चम्मच तेल डालना चाहिए।
सब्जी या दाल में कितना तेल डालना सही है?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, पूरे दिन में मिलने वाली कुल कैलोरी का 30 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा फैट से नहीं आना चाहिए। इसमें सिर्फ खाना बनाने वाला तेल शामिल नहीं है। दूध, दही, पनीर और दूसरी चीजों से मिलने वाला फैट भी इसी में गिना जाता है। इसलिए दिनभर में कितना तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हिसाब रखना जरूरी है। सिर्फ सब्जी या दाल में डाले गए तेल को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि आप कितना फैट खा रहे हैं।
दो टाइम खाना बनाते हैं तो कितना तेल डालें?
अगर आपके घर में सुबह और शाम दोनों टाइम सब्जी या दाल बनती है, तो हर बार ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है। एक बार की सब्जी या दाल में करीब एक से डेढ़ चम्मच तेल डालना काफी हो सकता है। हालांकि, यह मात्रा आपकी पूरी डाइट पर भी निर्भर करती है। अगर आप दिनभर में बाहर का खाना, नमकीन या तली हुई चीजें खाते हैं, तो इनके जरिए भी शरीर को फैट मिलता है। इसलिए सिर्फ घर के खाने में तेल कम करने से काम नहीं चलेगा। पूरे दिन क्या और कितना खा रहे हैं, इस पर ध्यान देना भी जरूरी है।
ज्यादा तेल खाने से पेट में हो सकती हैं ये दिक्कतें
अगर आप रोज ज्यादा तेल वाला खाना खाते हैं, तो इसका असर पेट पर भी पड़ सकता है। कुछ लोगों को ज्यादा ऑयली खाना खाने के बाद एसिडिटी, पेट फूलने और भारीपन की शिकायत होने लगती है। कई बार खाना पचने में भी परेशानी होती है। ऐसे में रोज की सब्जी और दाल में जरूरत से ज्यादा तेल डालने से बचें। साथ ही बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाने की आदत भी कम करें।
बढ़ सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी का खतरा
ज्यादा तेल खाने से होने वाली एक परेशानी बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी है। खासकर अगर आप ज्यादा सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट वाली चीजें खाते हैं, तो इसका असर कोलेस्ट्रॉल पर पड़ सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आगे चलकर दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए सिर्फ तेल की मात्रा ही नहीं, बल्कि आप किस तरह का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी मायने रखता है। बार-बार गर्म किए गए तेल और बहुत ज्यादा तली हुई चीजों से भी बचना चाहिए।
ज्यादा तेल खाने से बढ़ सकता है वजन
तेल में कैलोरी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में अगर आप रोज जरूरत से ज्यादा तेल खाते हैं, तो शरीर को जरूरत से ज्यादा कैलोरी मिल सकती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर वजन बढ़ने लगता है।
कौन-सा तेल खाना चाहिए?
खाना बनाने के लिए सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन या राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तेलों में अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो दिल की सेहत के लिए बेहतर माना जाता है। किसी एक तेल को सबसे अच्छा मानने के बजाय अलग-अलग तेलों का इस्तेमाल करें। बार-बार गर्म किए तेल से बचें।
नोट: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। उम्र, डाइट और सेहत के हिसाब से डाइट में कोई भी बदलाव करें या फिर डायटीशियन या डॉक्टर से सलाह ले लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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