फ्रिज में चिकन-मटन जैसे मीट रखकर कितने दिन खा सकते हैं? जान लें जवाब

संक्षेप: How many days we can store meat in fridge: चिकन-मटन खाने के शौकीन हैं और अक्सर घर में बनता है। तो इसे खराब करके फेंकने से अच्छा है कि फ्रिज में रखने का सही तरीका जान लें। जिससे कि मीट को जल्दी खराब होने से बचाया जा सके।

होमकुक मील हेल्दी होता है। लेकिन घर में भी खाने-पीने की चीजों को स्टोर करने की टाइम लिमिट होती है। फल-सब्जियों की तरह ही चिकन,फिश और बाकी मीट को भी रखने की टाम लिमिटहोती है। जिससे ज्यादा वक्त तक रखने पर इनके न्यूट्रिशन के साथ इनके टेस्ट पर भी असर पड़ता है। अगर आप चिकन, मटन जैसे मीट को फ्रिज में रखकर खाते हैं हैं तो जान लें कितने दिन ये मीट फ्रिज या फ्रीजर में फ्रेश बना रहता है।

चिकन कब तक रहता है फ्रेश अगर फ्रिज में कच्चा चिकन रखना है तो इसे एक से दो दिन में ही यूज कर लें। लेकिन फ्रीजर में सील टाइट पैकेट में चिकन को हफ्तों रख सकते हैं। चिकन का हाई मॉइश्चर कंटेट होता है। फ्रिज के टेंपरेचर में इसके टिश्यू ब्रेक डाउन होते हैं। जिसकी वजह से ये तेजी से खराब होने लगता है। अगर चिकन में अजीब सी गंध आ रही या फिर ये हल्का ग्रे कलर का दिख रहा तो इसका मतलब है कि चिकन खराब हो रहा। कई बार खराब चिकन में स्लाइमी टेक्सचर भी देखने को मिलता है।

कच्ची मछली मछली टेंपरेचर बदलने पर बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं। अगर इन्हें फ्रिज में भी रखा जाए तो ये फ्रेशनेस खोने लगती हैं। इसलिए मछली को खरीदकर तुरंत पकाया जाता है। अगर इसे फ्रिज में रखना पड़े तो हमेशा मछली को किसी बर्फ से भरे बाउल में बरकर तब फ्रिज में रखना चाहिए। मछली खराब होने पर इसकी तीखी गंध पता चलती है और साथ ही लिक्विड मिल्की कलर का हो जाता है।