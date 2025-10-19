कौन सी मिठाई कितने दिन में खाकर कर देनी चाहिए खत्म, कलाकंद से लेकर गुलाब जामुन की जान लें एक्सपायरी डेट

संक्षेप: Know self life of mithai to not spoil: दिवाली के त्योहार पर घर में ढेर सारी मिठाई आ गई हैं तो उन्हें कितने दिन में खाकर खत्म कर देना चाहिए। जान लें कौन सी मिठाई कब तक फ्रेश रहती है और किसे फ्रिज में रखा जा सकता है।

दिवाली का मौका है तो घर में ढेर सारी मिठाईयां आती हैं। जिसे खाने के लिए बच्चों में तो होड़ लग जाती है। लेकिन आजकल जब सिंगल फैमिली और मेंबर कम हो तो मिठाईयां भी कई दिन तक रखी रह जाती हैं। फिर बाद में उसे किसी ना किसी को देकर खत्म किया जाता है। खराब मिठाईयों को खाकर तबियत नहीं खराब करनी है तो जान लें कि आखिर कौन सी मिठाई की कितने दिन की एक्सपायरी डेट होती है। वैसे एफएसएसएआई ने हर मिठाई के साथ उसकी एक्सपायरी डेट लिखने का नियम बना रखा है। लेकिन गिफ्ट में मिली कलाकंद से लेकर गुलाब जामुन, रसगुल्ले जैसी मिठाईयां कब तक खा सकते हैं, इसके बारे में जरूर जान लें।

कितने दिन तक मिठाईयां रह सकती हैं फ्रेश 1) खोवे से बनी बर्फी, कलाकंद और पेड़े जैसी मिठाईयों को रूम टेंपरेचर पर 2-3 दिन और फ्रिज में रखकर 4-5 दिनों में खा लेनी चाहिए। हालांकि फ्रिज में रखने के बाद इनका टेस्ट चेंज हो जाता है।

2) गुलाब जामुन को सीरप के साथ फ्रिज में रखकर 5-7 दिन में खा लेना चाहिए और रूम टेंपरेचर पर 2-3 दिन ही खाना चाहिए।

3) बंगाली स्वीट्स संदेश और रसगुल्ला को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए बल्कि रूम टेंपरेचर पर ही दो से तीन दिन में खाना चाहिए। वहीं रसमलाई और चमचम फ्रिज में रखकर दो से तीन दिन ही खाने लायक रहती है।

4) मिल्ककेक मिठाई को 5-7 दिन तक खाने लायक होती है। इस मिठाई को फ्रिज में रखने की बजाय रूम टेंपरेचर पर ही रखना चाहिए। डोडा बर्फी को भी 5-7 दिन में रूम टेंपरेचर पर रखकर खा सकते हैं।

5) बेसन के लड्डू को बिना फ्रिज के भी करीब 15-20 दिन तक खराब नहीं होते हैं। वहीं बूंदी के लड्डुओं को 6-7 दिन तक रखा जा सकता है।

6) सोन पापड़ी को नमी से दूर रखकर और फ्रिज में बगैर रखे 10-15 दिन तक आराम से खाया जा सकता है। इसका टेक्सचर और टेस्ट नहीं बिगड़ता।

7) काजू कतली बिना फ्रिज के भी 10-12 दिनों तक आराम से चल जाती है और खराब नहीं होती है।