कितने दिनों बाद खराब होने लगती है घर के फ्रीजर में रखी आइसक्रीम, खाना चाहिए या नहीं?
Ice Cream Storage Tips: फ्रीजर में रखी आइसक्रीम लंबे समय तक सही रह सकती है, लेकिन गलत तरीके से रखने पर उसका स्वाद और बनावट खराब होने लगती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आइसक्रीम कितने दिन तक ताजा और खाने लायक मानी जाती है।
गर्मियों में आइसक्रीम खाना लगभग सभी को पसंद होता है। कई लोग एक बार में ज्यादा आइसक्रीम खरीदकर फ्रीजर में रख देते हैं, ताकि बाद में एकदम निकालकर खा सकें। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आइसक्रीम कितने दिनों तक सेफ रह सकती है। सही तापमान और सही तरीके से स्टोर ना करने पर आइसक्रीम का स्वाद और उसकी बनावट खराब होने लगती है।
कई बार उसमें बर्फ जमने लगती है या फ्रीजर जैसी गंध आने लगती है। खासकर खुली हुई आइसक्रीम ज्यादा जल्दी खराब होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आइसक्रीम को कितने दिन तक रखना सही होता है और उसे लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
फ्रीजर में कितने दिन तक सही रह सकती है आइसक्रीम?
- बंद पैक वाली आइसक्रीम
अगर आइसक्रीम का पैकेट खुला नहीं है, तो इसे आमतौर पर एक से दो महीने तक फ्रीजर में रख सकते हैं। पैकेट पर लिखी तारीख का ध्यान रखना जरूरी है।
- खुली हुई आइसक्रीम
एक बार पैकेट खुल जाने के बाद आइसक्रीम को सात से दस दिनों के अंदर खा लेना बेहतर है। उसका स्वाद और ताजगी बनी रहती है।
सही तापमान क्यों जरूरी है?
- आइसक्रीम को हमेशा बहुत ठंडे तापमान पर रखना जरूरी है। इससे खराब होने की संभावना कम हो जाती है।
- आइसक्रीम की मलाई जैसी बनावट बनी रहती है।
ज्यादा दिनों तक रखने पर क्या हो सकता है?
- स्वाद बदल सकता है: लंबे समय तक रखने पर आइसक्रीम का स्वाद पहले जैसा नहीं रहता।
- बर्फ जम सकती है: बार-बार बाहर निकालने और वापस रखने से उसमें बर्फ के छोटे टुकड़े बनने लगते हैं।
- गंध बदल सकती है: कई बार आइसक्रीम में फ्रीजर जैसी गंध आने लगती है, जिससे उसका स्वाद खराब हो जाता है।
आइसक्रीम को सही तरीके से कैसे रखें?
- डिब्बा अच्छी तरह बंद रखें: खुली हुई आइसक्रीम को हमेशा अच्छे से बंद करके रखना चाहिए ताकि हवा अंदर ना जाए।
- बार-बार बाहर ना निकालें: आइसक्रीम को बार-बार बाहर निकालने से उसका तापमान बदल सकता है।
- ऊपर कागज रखें: आइसक्रीम के ऊपर मक्खन वाला कागज या साफ परत रखने से हवा का असर कम हो सकता है।
- फ्रीजर कम खोलें: बार-बार फ्रीजर खोलने से अंदर का तापमान बदल जाता है।
कैसे पहचानें कि आइसक्रीम खराब हो चुकी है?
- स्वाद अजीब लगने लगे
- बर्फ ज्यादा जम जाए
- बनावट दानेदार लगे
- गंध बदल जाए
किन गलतियों से बचना चाहिए?
पिघली हुई आइसक्रीम दोबारा जमाना, खुला डिब्बा फ्रीजर में रखना और बहुत लंबे समय तक स्टोर करना।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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