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पोहा कितनी देर पानी में भिगोना चाहिए? जानें खिले-खिले पोहे बनाने का सीक्रेट!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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Cooking Tips: पोहा बनाना तो सिंपल है, लेकिन अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इसे पानी में कितनी देर के लिए भिगोकर रखना चाहिए। खिला-खिला और टेस्टी पोहा बनाना है तो ये सीक्रेट जानना बहुत जरूरी हो जाता है।

How Long Should You Soak Poha
पोहा कितनी देर पानी में भिगोना चाहिए

पोहा एक पॉपुलर इंडियन ब्रेकफास्ट है। ये खाने में पौष्टिक, हल्का-फुल्का, आसानी से पचने वाला और काफी टेस्टी भी होता है। सुबह नाश्ते में कुछ फटाफट से बनाना हो, जो घर में सभी लोग शौक से खा लें; तो पोहे से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। खैर, पोहा बनाने की रेसिपी हर किसी की अलग होती है लेकिन पोहा तभी टेस्टी लगता है जब वो खिला-खिला बना हो। इसके लिए अलग से कोई सामग्री डालने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि पोहे को सही से भिगोना जरूरी होता है। कई बार ज्यादा भिगोने की वजह से पोहा चिपचिपा बनता है या टूट जाता है। वहीं ठीक से ना भिगोने पर ये ड्राई रह जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि पोहा बनाना से पहले उसे कितनी देर के लिए भिगोकर रखना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं सही टाइम और सही तरीका क्या है।

पोहा कितनी देर के लिए भिगोकर रखना चाहिए?

पोहा एकदम खिला-खिला बने, इसके लिए सबसे जरूरी स्टेप है इसे ठीक से भिगोना। अक्सर लोग या तो इसे बिना भिगोए ही सिर्फ पानी में धो कर पका देते हैं या फिर कुछ ज्यादा देर के लिए ही भिगो देते हैं। दोनों ही गलतियां पोहे का टेक्चर खराब कर देती हैं। कुकिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोहे को भिगोने का सबसे सही तरीका है, इसे हल्के गुनगुने पानी में भिगोना। ज्यादा नहीं गिनकर सिर्फ 30 सेकंड के लिए पोहे को पानी में भिगोकर रखें, हर बार एकदम परफेक्ट खिला-खिला बनेगा।

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भिगोने के बाद तुरंत छान लें एकस्ट्रा पानी

पोहे को 30 सेकंड भिगोकर रखने के बाद तुरंत इसका सारा एकस्ट्रा पानी बाहर निकाल दें। वरना ये ज्यादा पानी सोख लेगा और बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाएगा। इसके लिए किसी छलनी की मदद से पोहे का सारा एकस्ट्रा पानी निकाल दें और लगभग 5-7 मिनट के लिए रखकर छोड़ दें। तब तक आप पोहे के लिए सब्जियां वगैरह भूनकर तैयार कर सकते हैं।

फ्राई करते हुए बार बार चलाने से बचें

कुछ लोग सब्जी की तरह ही पोहे को भी बार-बार चलाते हुए फ्राई करते हैं, जो सही तरीका नहीं है। इससे पोहे के सॉफ्ट दाने टूट जाते हैं और वो उतना खिला खिला नहीं बनता। इसलिए थोड़ा बहुत ही चलाएं, ताकि सारे मसाले और सब्जियां आपस में मिक्स हो जाएं।

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स्वाद की टिप- पोहा बनाते हुए थोड़ा सा नींबू का रस भी ऊपर से एड करें। इससे पोहे का टेस्ट भी बढ़ जाता है और इसका हर एक दाना खिला खिला बनता है।

कौन सा पोहा इस्तेमाल करना चाहिए?

अगर आपके यहां ब्रेकफास्ट में अक्सर पोहा बनता है, तो थोड़ा मोटा वाला पोहा ही ले कर आएं। ये पानी में जल्दी गलता नहीं है, इसलिए काफी खिला-खिला भी बनता है। वहीं पतला पोहा जल्दी नर्म पड़ जाता है और काफी चिपचिपा बनता है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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