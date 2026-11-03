मैदा कैसे बनता है? जानें क्यों माना जाता है सेहत के लिए नुकसानदायक
मैदा से बनी चीजों को आप बड़े चाव से खाते होंगे लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मैदा बनता कैसे है? आज हम जानेंगे कि मैदा कैसे बनता है और ये क्यों नुकसानदायक माना जाता है।
हम हर दिन जाने-अनजाने मैदे से बनी कई चीजें खा लेते हैं। फिर चाहे वह समोसा हो, कचौड़ी, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, बिस्किट या केक। मैदे से बनी चीजें स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ मुलायम और देखने में भी अच्छी लगती हैं। यही वजह है कि इन्हें खाने से खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मैदा बनता कैसे है? गेहूं से तैयार होने वाला मैदा किन-किन प्रक्रियाओं से गुजरकर हमारी थाली तक पहुंचता है? और स्वाद में अच्छा लगने वाला यही मैदा सेहत के लिए नुकसानदायक क्यों माना जाता है
कैसे बनाया जाता है मैदा?
सबसे पहले तो जान लीजिए कि मैदा गेहूं से ही बनाया जाता है। हालांकि, बनने के बाद इसमें गेहूं के तत्व ना के बराबर रह जाते हैं। आइये जानते हैं मैदा बनने के पूरा प्रॉसेस-
- सबसे पहले गेहूं की सफाई की जाती है। फैक्ट्री में आने के बाद गेहूं की लैब टेस्टिंग होती है और फिर इसे ड्रेनेज, मैग्नेटिक डिस्ट्रयर और वाइब्रेटिंग छन्नियों से छाना जाता है। इससे गेहूं में मौजूद कंकड़, धूल, मिट्टी, कण सब हट जाते हैं।
- साफ किए गए गेहूं को पानी या मॉइस्चर से गीला किया जाता है और करीब 12-15 घंटे के लिए बड़े टैंकों में छोड़ दिया जाता है। इससे गेहूं की ऊपर परत, जिसे हम चोकर कहते हैं वह सख्त और फूल जाती है। इसका अंदर का हिस्सा नरम हो जाता है।
- गेहूं के दाने में 3 हिस्से होते हैं, ब्रान, जर्म और एंडोस्पर्म। ब्रान यानी चोकर सबसे बाहरी परत है, जिसमें फाइबर और पोषक तत्व होते हैं। जर्म सबसे अंदर का छोटा हिस्सा जिसमें विटामिन और हेल्दी फैट होते हैं। एंडोस्पर्म बीच वाला सफेद हिस्सा होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
- इसके बाद अलग किए गए एंडोस्पर्म को मशीन में बारीक पीसा जाता है। बारीक बनने वाला पाउडर मैदा कहलाता है और जो छोटे कण बच जाते हैं, जिसे जर्म कहते हैं वह सूजी बन जाता है। बस ऐसे मैदा बनकर तैयार किया जाता है।
मैदा खाने से क्या नुकसान होता है
दरअसल, मैदा में सिर्फ कैलोरी ही होती है, इसमें स्टार्च और कार्ब्स होते हैं। इसे खाने से शुगर बढ़ती है और मोटापा भी। इसमें ना ही फाइबर होता है और ना ही किसी तरह का विटामिन, ऐसे में मैदा को सेहत के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जाता।
- मैदा खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मैदा में फाइबर नहीं होता और बिना फाइबर वाले फूड्स को पचाने में टाइम लगता है। ऐसे में कब्ज, पेट दर्द, पेट फूलने की समस्या होती है।
- ज्यादा मैदा खाते हैं, तो तेजी से ब्लड शुगर स्पाइक हो सकती है। डायबिटीज के मरीजों को मैदे से बनी चीजों का सेवन करने से मना किया जाता है।
- मैदा खाने से शरीर को किसी भी तरह के पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। गेहूं की रिफाइनिंग के दौरान चोकर और अंकुर अलग कर दिए जाते हैं। इन्हीं हिस्सों में फाइबर, विटामिन और कई जरूरी मिनरल्स मौजूद होते हैं। अब सिर्फ स्टार्च खाएंगे तो नुकसान करेगा।
- मैदा ज्यादा खाते हैं, तो वजन भी तेजी से बढ़ता है और भूख भी खूब लगती है। इससे पेट नहीं भरता है और ऐसे में ओवरईटिंग का खतरा पैदा होता है। कुछ लोगों को इसके बाद जल्दी भूख लगने या मीठा खाने की इच्छा होने लगती है।
क्या मैदा पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए?
अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो मैदा बिल्कुल ना खाएं लेकिन वैसे कभी-कभार खा सकते हैं। मैदा सी बनी चीजें जैसे समोसा, कचौड़ी वगैरह खा सकते हैं। ज्यादा मात्रा में मैदा से बनी चीजों को ना खाएं और अगर खाते हैं तो कुछ हेल्दी ऑप्शन भी साथ में लें। मैदा कोई जहरीला खाद्य पदार्थ नहीं है, लेकिन इसे रोजाना और अधिक मात्रा में खाना सेहत के लिए सही नहीं है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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