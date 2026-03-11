Hindustan Hindi News
Coffee History: भारत में कॉफी की शुरुआत कैसे हुई? इथियोपिया में 9वीं शताब्दी में मिले थे इसके पौधे

Mar 11, 2026 02:48 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
Coffee History: लोगों के दिन की शुरुआत कॉफी से होती है। कॉफी जिंदगी का खास हिस्सा बन चुकी है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये कहां से आई। इसका इतिहास सालों पुराना है लेकिन इसकी मुख्य पैदावार भारत में नहीं हुई। चलिए आज आपको कॉफी की कहानी बताते हैं और बताएंगे कि भारत में कौन सी कॉफी ज्यादा पी जाती है।

Coffee History: भारत में कॉफी की शुरुआत कैसे हुई? इथियोपिया में 9वीं शताब्दी में मिले थे इसके पौधे

History of Coffee: अब भारत में सुबह की चाय की जगह धीरे-धीरे कॉफी ने ले ली है। काम से थकान हो तो कॉफी याद आती है और गर्लफ्रेंड के साथ पहली डेट भी कॉफी वाली होती है। आज दुनियाभर में करोड़ों लोग दिन की शुरुआत कॉफी से करते हैं और ये धीरे-धीरे एक फेमस ड्रिंक बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी का इतिहास बहुत पुराना और रोचक है? ऐसा माना जाता है कि कॉफी के पौधे सबसे पहले इथियोपिया में 9वीं शताब्दी के आस-पास पाए गए थे। वहीं से ये दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंची और धीरे-धीरे भारत में भी इसकी शुरुआत हुई। चलिए कॉफी से जुड़ा पूरा इतिहास आपको बताते हैं।

इथियोपिया में हुई कॉफी की खोज

किताबों और जानकारों के अनुसार, कॉफी की खोज की कहानी इथियोपिया के एक चरवाहे से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी में काल्दी नाम का एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने ले गया था। उसने देखा कि भेड़े कोई पौधा खा रही है। इसके कुछ देर बार भेड़े उछल-कूद करते हुए घर वापिस गईं। उनमें अलग सी एनर्जी देखने को मिल रही थी। अगले दिन चरवाहे ने खुद भी उस पौधे को खाया और उसे भी ऊर्जा महसूस हुई। इसके बारे में उसने गांव के लोगों को बताया और फिर उस पौधे में निकलने वाले बीन्स को कॉफी मान लिया गया और आज भी कॉफी बीन्स फेमस है। इसी बीन्स से कॉफी बनने लगी।

अरब देशों में आई

इथियोपिया से कॉफी आगे बढ़ते हुए यमन और अन्य अरब देशों तक पहुंच गई। कॉफी का स्वाद लोग पसंद करने लगे थे और ये एनर्जी ड्रिंक के रूप में फेमस हो चुकी थी। वहां के लोग इसे पानी में बनाकर ही पीते थे, यही कारण है कि विदेशों में आज भी ब्लैक कॉफी ज्यादा फेमस है।

यमन-यूरोप में हुई मशहूर

कॉफी की खेती यमन की शुरू की गई और फिर धीरे-धीरे यूरोप में कॉफी हाउस खुलने लगे। लोग मीटिंग और डेट के लिए कॉफी हाउस में मिलने लगे और ऐसे कॉफी डेट का सिलसिला भी शुरू हुआ। यूरोप में कॉफी को कहवा के नाम से जाना गया। उसी समय यमन के सूफी संत रातभर जागकर इबादत करते थे और नींद दूर करने के लिए कॉफी पीने लगे। ऐसे ये पता चला कि कॉफी से नींद भी भगाई जा सकती है। धीरे-धीरे कॉफी इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, लंदन जैसे देशों में पहुंच गई और सभी जगह कॉफी हाउस खुलने लगे।

भारत कैसे आई

कॉफी के भारत आने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कहा जाता कि 17वीं शताब्दी में सूफी संत बाबा बुदान कॉफी के बीज लेकर भारत आए थे। उस समय बाबा बुदान हज यात्रा के दौरान यमन गए थे। उस समय अरब देशों से कॉफी के बीज बाहर ले जाना प्रतिबंधित था लेकिन बाबा बुदान ने सात कॉफी के बीज अपने कपड़ों में छिपाकर भारत ले आए थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने इन बीजों को कर्नाटक के चिकमंगलूर क्षेत्र की पहाड़ियों में लगाया। आज ये पहाड़ियां कॉफी की खेती और बुदनगिरी पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यही से भारत में भी कॉफी की शुरुआत हुई। उस वक्त भारत में कॉफी की खेती को ब्रिटिश सरकार ने करने की अनुमति दी, इससे व्यापार को फायदा था। ऐसे साउथ इंडिया से कॉफी पूरे भारत में फेमस हुई। भारत के इन जगहों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में कॉफी की खेती होती है। भारत में फिल्टर कॉफी, इंस्टेंट कॉफी, कोल्ड कॉफी, कैप्पुचिनो और एस्प्रेसो पी जाती है। हालांकि, अब लोग फिटनेस के लिए ब्लैक कॉफी भी पीने लगे हैं।

