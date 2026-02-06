Hindustan Hindi News
बगैर तोड़े कैसे पता चलेगा अंडा उबला है या फिर कच्चा? ये ट्रिक आएगी काम

बगैर तोड़े कैसे पता चलेगा अंडा उबला है या फिर कच्चा? ये ट्रिक आएगी काम

संक्षेप:

How to identify egg boiled or raw: अंडा उबला हुआ है या कच्चा, बगैर अंडे को तोड़े कैसे पता करें। उबले अंड की पहचान के लिए ये छोटी-छोटी ट्रिक बड़े काम आएगी। जिससे कच्चे अंडों के बीच रखा उबला अंडा आसानी से पहचान सकेंगी।

Feb 06, 2026 07:38 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
अंडे खाने के तो कई सारे फायदे हैं। खासतौर पर अंडे को उबालकर खाना वेट लॉस से लेकर प्रोटीन इनटेक के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन उबला अंडा अगर कच्चे अंडों के बीच रख दिया तो इसे पहचानना काफी सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। खासतौर पर जब अंडे को तोड़ना ना हो तो उबले अंडे की पहचान करने के लिए आपको ट्रिक लगाने की जरूरत होती है। दरअसल, अंडा उबालने के बाद जब ठंडा हो जाता तो उसके आकार और टेक्सचर में कुछ खास फर्क नहीं दिखता। ऐसे में जो लोग कुकिंग में नए हैं उनके लिए मुसीबत हो जाती है। कभी अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाएं और कच्चे अंडे के साथ उबले अंडे रखे हों तो बगैर तोड़े उबले अंडे को पहचानने के लिए बस सिंपल टेस्ट करें।

स्पिन टेस्ट करके पता करें उबले और कच्चे अंडे की पहचान

अंडा जब उबला हुआ होगा तो प्लेन सरफेस पर नचाने पर खड़ा हो जाएगा। वहीं जो अंडा उबला हुआ नहीं होगा यानी कच्चा होगा उसमे लिक्विड भरा होने के कारण प्लेन सरफेस पर नचाने के बाद भी खड़ा नहीं होगा। वो लेटे-लेटे ही नाचकर रह जाएगा। उबले और कच्चे अंडे को पहचानने का ये सबसे सिंपल फंडा है।

अंडे को हिलाकर चेक करें

अगर कच्चे अंडों के बीच में रखा उबला अंडा नहीं पहचान पा रहे हैं तो अंडों को हाथ में लेकर कान के पास लेकर जाकर हिलाएं। जो अंडा कच्चा होगा उसके अंदर एग योक यानी पीला भाग लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से हिलेगा। वहीं उबले अंडे में ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा और उसमे लिक्विड हिलने की आवाज नहीं आएगी।

ठीक से स्पिन नहीं होगा एग

कच्चे अंडे में चूंकि लिक्विड एग योक होता है, जिसकी वजह से अंडा ठीक से स्पिन नहीं करता बल्कि इधर-उधर हिलता है। वहीं ब्वॉयल्ड एग पूरी तरह से अंदर से ठोस होता है जिसकी वजह से तेजी से नचाने पर नाच जाता है।

