होली स्पेशल रेसिपी: एक कप चावल के आटे से बनाएं ढेरों पापड़, जानें साल भर तक स्टोर करने का सीक्रेट तरीका
पापड़ बनाने का पुराना तरीका अब बीते जमाने की बात हो गई है। इस बार चावल के पापड़ बनाने के लिए हम आपके लिए एक ऐसा तरीका खोजकर लाएं हैं जिसमें बिना थके आप'भाप वाली ट्रिक' से मिनटों में एक कप चावल के आटे से 100 पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं।
होली शुरू होने से कई दिन पहले ही घरों में तरह-तरह के पापड़ और कचरी बननी शुरू हो जाती हैं। ज्यादातर लोगों को चावल और साबूदाना के पापड़ का स्वाद अधिक भाता है। लेकिन कई लोग इसे बनाने से सिर्फ इसलिए बचते हैं क्योंकि इसे बनाने के लिए घंटों धूप में बैठकर पापड़ बेलने जैसी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर आपके लिए यह मेहनत किसी डरावने सपने से कम नहीं है तो जान लें पापड़ बनाने का यह पुराना तरीका अब बीते जमाने की बात हो गई है। इस बार चावल के पापड़ बनाने के लिए हम आपके लिए एक ऐसा तरीका खोजकर लाएं हैं जिसमें बिना थके आप'भाप वाली ट्रिक' से मिनटों में एक कप चावल के आटे से 100 पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-
एक कप चावल के आटे से ढेरों पापड़ तैयार करने का आसान तरीका
शुरुआत: चावल के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप पानी उबलने के लिए रख दें। जैसे ही पानी में उबाल आने लगे उसमें आधा कप चावल का आटा लगातार कलछी चलाते हुए धीरे-धीरे डालते हुए पानी में मिलाएं। ऐसा करने से चावल के घोल में गांठें नहीं पड़ेंगी।
पकाना: जब चावल का घोल पककर गाढ़ा हो जाए तो उसमें 4 कप पानी और मिलाकर मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनट तक पकाएं। इसके बाद बर्तन में आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह एक बार फिर सभी चीजों को मिलाएं। इसके बाद घोल में 4 कप पानी और डालकर चावल को घोल को करीब 20 मिनट तक धीमी आंच पर और पकाकर गैस बंद कर दें।
पापड़ फैलाना और सुखाना
घोल जब ठंडा होकर हल्का गुनगुना हो जाए, तब एक साफ प्लास्टिक शीट बिछाकर उसमें कलछी की मदद से थोड़ा-थोड़ा चावल का घोल डालकर गोल आकार में फैलाएं। चावल के पापड़ को लगभग 8 घंटे तक सूखने दें। जब पापड़ लगभग 90 प्रतिशत तक सूख जाएं और किनारे से शीट छोड़ने लगें, तो इन्हें सावधानी से पलटकर दूसरी तरफ से भी सूखा लें। पापड़ को दोनों तरफ से सुखाने के बाद इन्हें स्टोर करने के लिए एयरटाइट कंटेनर का ही इस्तेमाल करें।
