गुजिया के लिए घर पर ही बना रहीं दूध से मावा तो जरूर देखें ये टिप्स, कम समय में बनेगा दानेदार खोया!
Tips to Make Mawa: अगर आप भी घर पर ही मावा बनाने की सोच रही हैं, तो ये टिप्स आपके काफी काम आ सकती हैं। इस तरह आपका मावा एकदम हलवाइयों जैसा बनकर तैयार होगा और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। आइए जानते हैं पूरी विधि।
होली का त्यौहार आने वाला है और इन दिनों घर-घर में ढेर सारी मिठाइयां बनाना शुरू हो जाती हैं। इन सभी मिठाइयों में एक चीज जरूर डलती है, वो है खोया यानी मावा। गुजिया, लड्डू, बर्फी कुछ भी बना रही हों, मावा तो जरूर ही पड़ता है। अब बाजार से मावा लाने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आजकल बाजार में मिलावटी खोया खूब आता है। ऐसे में एक ही ऑप्शन बचता है कि घर पर ही दूध ले कर मावा तैयार कर लें। ये प्रॉसेस थोड़ा लंबा जरूर होता है लेकिन कम से कम शुद्ध खोया जरूर मिल जाता है। अगर आप भी घर पर ही मावा बनाने की सोच रही हैं, तो ये टिप्स आपके काफी काम आ सकती हैं। इस तरह आपका मावा एकदम हलवाइयों जैसा बनकर तैयार होगा और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। आइए जानते हैं पूरी विधि।
फटाफट बनाएं दूध से मावा, फॉलो करें ये टिप्स
- खोया बनाने में काफी समय लग जाता है। खासतौर से अगर आप एक साथ ढेर सारे दूध का मावा बना रही हैं तो टाइम ज्यादा लग सकता है। ऐसे में आप दो बर्तनों का इस्तेमाल कर सकती हैं। दो लीटर दूध है तो दो बर्तनों में एक-एक लीटर दूध कर लें और साथ में गैस पर चढ़ा दें, काफी सारा समय बच जाएगा।
- जिस भी कढ़ाही या पतीले में मावा बना रही हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालें और पूरे बर्तन को अच्छे से गीला कर लें। इसके बाद ही दूध डालें, इससे दूध बर्तन पर जल्दी लगेगा नहीं।
- मावा बनाने के लिए कढ़ाही थोड़ी बड़ी ही इस्तेमाल करें। इससे दूध को लगातार चलाने में आसानी होती है और बड़ी कढ़ाही में मावा भी जल्दी बन जाता है।
- गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई रखें और दूध में एक उबाल आने दें। इस दौरान बीच-बीच में दूध को चलाती रहें।
- एक बार दूध में उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें ताकि दूध बार-बार उफनता ना रहे। दूध को लगातार चलाते रहना जरूरी है। इस दौरान बर्तन के साइड-साइड में जो मलाई आती रहे, उसे रिमूव करते हुए दूध में डालती जाएं।
- लगभग आधा घंटे पकने के बाद जब दूध भूत गाढ़ा हो जाए और मावा बनने को आ जाए, तो गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर दें। इस दौरान गैस की फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं होनी चाहिए। अगर दो बर्तनों में मावा बना रही हैं तो अब दोनों बर्तनों का दूध एक ही बर्तन में कर दें।
- जैसे ही मावा बनाने लगेगा उस दौरान इसे लगातार चलाते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस दौरान इसके बर्तन में चिपकने का डर रहता है। ये थक्केदार हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें। ठंडा होने पर ये जम जाएगा।
कितने दूध में कितना मावा बनता है?
अगर दूध एकदम प्योर और गाढ़ा है, तो इसका चौथाई भाग मावा आसानी से बन जाता है। बाजार से पैकेट वाला दूध ले रही हैं, तो फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें। अगर दो लीटर दूध ले रही हैं तो लगभग आधा किलो से थोड़ा ज्यादा मावा बन जाएगा।
(Images Credit: Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।