घर में धूप नहीं आती तो ऐसे सुखाएं आलू के चिप्स और पापड़, सीखें 3 कमाल के तरीके!

Feb 17, 2026 10:29 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
आजकल घरों में धूप मिलना मुश्किल होता जा रहा है। फिर मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। कभी धूप निकलती है तो कभी नहीं। ऐसे में अगर आप भी पापड़ या चिप्स बनाने की सोच रही हैं लेकिन धूप का चक्कर परेशान कर रहा है, तो ये सिंपल तरीके ट्राई कर के देख सकती हैं।

होली का त्यौहार आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ये वही टाइम है जब घर-घर में पापड़ और चिप्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान कई तरह के पापड़ बनते हैं जैसे साबूदाना पापड़, चावल के पापड़, आलू के पापड़ और कुरकुरे चिप्स भी। इन्हें बनाकर धूप में दो-तीन दिनों के लिए सुखाना भी पड़ता है, जिससे ये सालभर आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। यहां समस्या ये है कि आजकल घरों में धूप मिलना मुश्किल होता जा रहा है। बालकनी में थोड़ी बहुत धूप आती भी है तो वो पापड़ सुखाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। फिर मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। कभी धूप निकलती है तो कभी नहीं। ऐसे में अगर आप भी पापड़ या चिप्स बनाने की सोच रही हैं लेकिन धूप का चक्कर परेशान कर रहा है, तो ये सिंपल तरीके ट्राई कर के देख सकती हैं।

बिना धूप के कैसे सुखाएं चिप्स और पापड़?

How to Dry Papad and Chips Without Sunlight

अगर आपके यहां पर्याप्त धूप नहीं आती है तो चिप्स और पापड़ बनाने के लिए पंखे की हवा ही बेस्ट है। आलू के पापड़ और चिप्स आमतौर पर इतने पतले होते हैं कि आराम से पंखे की हवा में सूख जाते हैं। इसके लिए पापड़ या चिप्स को किसी पतले दुपट्टे या सूती कपड़े पर अच्छी तरह फैला लें। थोड़ा सा तेल भी लगा लें ताकि ये चिपके ना। वैसे पापड़ और चिप्स बनाने के लिए प्लास्टिक की पन्नी सही रहती है क्योंकि इसमें ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते। अब इन्हें किसी एक कमरे में रख दें और फुल स्पीड में रात भर के लिए पंखा चलाकर छोड़ दें। इस दौरान कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर दें। पहली ही बार में काफी हद तक ये सूख जाएंगे वरना आप एक रात के लिए इन्हें और रख सकती हैं।

ओवन में फटाफट सुखा सकती हैं चिप्स

अगर आपको फटाफट अपने आलू के चिप्स सुखाने हैं तो ओवन का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि ये तरीका तब बेस्ट है जब आप कम मात्रा में चिप्स बना रही हों। ध्यान रहे इसके लिए पतले पतले चिप्स बनाएं और उन्हें हल्का सा उबाल लें। फिर एक बेकिंग ट्रे में कुछ चिप्स लें और 10-12 मिनट तक प्रीहीटेड ओवन में सुखा लें। आपके चिप्स फटाफट रेडी हो जाएंगे। इन्हें तेल में तल लें और एंजॉय करें।

माइक्रोवेव का इस्तेमाल भी कर सकती हैं

अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो चिप्स से ले कर पापड़ सुखाने का काम आप इसी की मदद से कर सकती हैं। बस माइक्रोवेव ट्रे में कुछ मात्रा में चिप्स या पापड़ डालकर 2-3 मिनट के लिए सुखा लें। ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर पंखे में सुखाने के बाद भी पापड़ या चिप्स में हल्का सा मॉइश्चर महसूस होता है, तो भी आप कुछ मिनट के लिए इन्हें माइक्रोवेव में क्रिस्प कर सकती हैं। इसके अलावा तवे पर भी एक मिनट के लिए छोड़ देंगी तो ये क्रिस्प हो जाएंगे और तलने के बाद खूब टेस्टी और कुरकुरे लगेंगे।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

