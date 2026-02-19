गुजिया बनाने में नहीं बेकार होगा समय, आ गई एक बार में 6 से 7 गुजिया बनाने की ट्रिक
Holi Special Trick: होली का त्योहार नजदीक आते ही गुजिया का स्वाद लोगों को याद आ जाता है। बिना इसके त्योहार भी अधूरा लगता है लेकिन गुजिया बनाने में काफी मेहनत लगती है। इसीलिए महिलाएं अक्सर घर में गुजिया बनाने से ही बचती हैं। लेकिन अब आप इस नई ट्रिक से एक बार में कम से कम 6 से 7 गुजिया बना सकती हैं।
गुजिया के बिना होली का त्योहार अधूरा लगता है। चाहे जितने तरह के स्नैक्स बना के रख ले लेकिन गुजिया न केवल त्योहार को पूरा करती है बल्कि ये होली की परंपरा है।लेकिन गुजिया को बनाने में काफी सारी मेहनत और वक्त लग जाता है। अगर आप गुजिया बनाने के झंझट से बचने के लिए मार्केट से गुजिया खरीद लाती हैं तो ये हैक आपकी मदद कर सकता है। कंटेंट क्रिएटर ने इस कमाल के हैक को शेयर किया है जिसे एक बार ट्राई करना तो बनता है। अगर इस हैक को ट्राई करेंगी तो एक बार में कम से कम 6-7 गुजिया बनाकर रेडी कर लेंगी। सबसे खास बात इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं होगी।
एक बार में 6 से 7 गुजिया बनाने की ट्रिक
- ये ट्रिक बहुत आसान है। बस गुजिया का आटा गूंथकर रख लें।
- अब लोई लेकर बड़ी सी रोटी बेल लें।
- तैयार रोटी के किनारों पर थोड़ी जगह छोड़कर गुजिया में भरने के लिए तैयार स्टफिंग को रखें।
- अब एक स्टफिंग के साइड से पूरी को फोल्ड करें और गिलास की मदद से इसे काट दें।
- गिलास के साइड से काटने से गुजिया की शेप परफेक्ट बन जाएगी।
- इसी तरह से सारी स्टफिंग के बगल से पूरियों को फोल्ड करें और गिलास की मदद से काट लें।
- इसी तरह से पूरी पर रखी स्टफिंग को फोल्ड करते हुए काटे।
- बस अब तैयार गुजिया के किनारों को अच्छी तरह से सील करने के लिए कांटे की मदद से किनारों को दबा दें। ऐसा करने से गुजिया पूरी तरह से सील हो जाएगी और तलने पर खुलेगी नहीं। साथ ही कांटे की मदद से गुजिया के किनारों पर अच्छी सी डिजाइन भी बनकर रेडी हो जाएगी।
- इस होली आप भी इस आसान हैक को ट्राई कर एक बार में ही कई सारी गुजिया बनाकर रेडी कर सकती हैं। जिससे समय और मेहनत दोनों बनेगी और आप ढेर सारी गुजिया बनाकर रेडी कर लेंगी।
- घर में गुजिया का सांचा नहीं है तो भी इस तरह से परफेक्ट शेप में गुजिया बनकर रेडी हो जाएगी और फटेगी भी नहीं।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
