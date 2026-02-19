Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हलवाई जैसी खस्ता मठरी बनाने के लिए आटा कैसे गूंथे? शेफ रणवीर ने बताया सही तरीका!

Feb 19, 2026 09:45 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Cooking Tips: मठरी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस यहां जो चीज सबसे जरूरी है वो है सही से आटा लगाना। मठरी का आटा सही से लगाएंगी तो ये एकदम खस्ता, हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होती हैं। शेफ रणवीर ने इसी से जुड़ी कुछ टिप्स साझा की हैं।

हलवाई जैसी खस्ता मठरी बनाने के लिए आटा कैसे गूंथे? शेफ रणवीर ने बताया सही तरीका!

होली आते ही घर-घर में स्नैक्स की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गुजिया, पापड़, चिप्स, नमकीन और भी बहुत सारे चीजें बनती हैं। अब जब स्नैक की बात हो ही रही है तो मठरी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? चाय के साथ खस्ता सी मठरी खाने का स्वाद ही अलग है। मठरी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस यहां जो चीज सबसे जरूरी है वो है सही से आटा लगाना। मठरी का आटा सही से लगाएंगी तो ये एकदम खस्ता, हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होती हैं। अक्सर गृहणियों के कई सवाल रहते हैं कि मठरी में आटे में क्या, कितनी मात्रा में मिलाना है, मोयन कितना लगेगा वगैरह-वगैरह। तो चलिए शेफ रणवीर बरार से ही सीख लेते हैं कि मठरी का आटा लगाना कैसे है।

खस्ता मठरी के लिए मैदा में मिलाएं ये चीजें

मठरी के लिए अगर आप सिर्फ मैदा ही गूंथ लेती हैं तो वो हलवाई वाला स्वाद और टेक्सचर दोनों नहीं आएंगे। मैदा में कुछ एकस्ट्रा चीजें एड करने से बात बनेगी। इसके लिए एक कप मैदा ले रही हैं, तो उसमें 1/4 कप गेहूं का आटा भी मिला दें। इसके अलावा सिर्फ एक चम्मच सूजी, जिसे बारीक पीस लेना है और साथ ही एक चम्मच बेसन भी एड करें। ये दोनों ये चीजें मठरी को और खस्ता, कुरकुरी बनाने का काम करती हैं। बहुत ज्यादा ना डालें, बस इतना की किसी को पता भी ना चले और मठरी में क्रंच भी आ जाए। इसके साथ ही मठरी में दरदरी कुटी हुई काली मिर्च भी एड करें।

ये भी पढ़ें:सिर्फ आलू नहीं, होली से पहले बनाकर रख लें ये 8 तरह के पापड़, लगते हैं खूब टेस्टी

मठरी के आटे में मोयन कितना डालें?

मठरी खस्ता बने इसके लिए आटे में मोयन लगाना बहुत जरूरी होता है। हालांकि अक्सर यही कन्फ्यूजन बनी रहती है कि मोयन कितना लगाना चाहिए। शेफ रणवीर कहते हैं कि मठरी के आटे में आप 20 प्रतिशत तक मोयन डाल सकती हैं। यानी अगर आप 200 ग्राम तक आटा ले रही हैं तो मोयन 40 ग्राम तक डाला जा सकता है। यहां दो कप आटा है इसलिए दो चम्मच देसी घी का मोयन लगा सकती हैं।

ऐसे चेक करें मोयन सही डला है या नहीं

मोयन की मात्रा सही है या नहीं इसे चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है। बस आटे को मुट्ठी में दबाएं और बांधकर देखें। अगर ये आराम से बंध रहा है तो मोयन की मात्रा सही है। अगर बिखर रहा है तो थोड़ा और घी डालने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली वाले फूले-फूले भटूरे कैसे बनाएं? शेफ रणवीर ने बताए आटा गूंथने के 2 तरीके
ये भी पढ़ें:एयर फ्रायर में क्रिस्पी नहीं बनते समोसे? शेफ पंकज से सीख लें सही टेक्नीक!

सख्त या नर्म, आटा कैसा लगाना है?

मठरी का आटा नॉर्मल तरीके से गूंथ-गूंथकर नहीं लगाया जाता है। आपको इसे हाथों से मसलते हुए लगाना है, इससे मठरी खस्ता और परतदार बनती है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हल्का सा सख्त आटा लगा लें। अब सबसे जरूरी है इसे रेस्ट देना। क्योंकि इसमें सूजी मिली हुई है, जिसे फूलने के लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी है। आटे को कम से कम 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें, फिर मठरी बनाएं। एकदम हलवाई स्टाइल बनेंगी।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।