फर्श पर लगे होली के जिद्दी रंग के दाग साफ करने के 5 आसान उपाय, टाइल्स भी हो जाएंगी नई जैसी
सफेद टाइल और मार्बल पर लगे होली के रंग के जिद्दी दाग साधारण पोंछे से आसानी से साफ नहीं होते। ऐसे में होली के रंग के दाग साफ करने के 5 असरदार तरीके बताने जा रहे हैं, जो बिना मेहनत आपकी मुश्किल को आसान बना देंगे।
होली के हुड़दंग और रंगों की मस्ती के बीच लोग अकसर घर की साफ-सफाई की टेंशन को भूल जाते हैं। याद रहते हैं तो बस दोस्तों और परिजनों के साथ मस्ती भरे वो खुशनुमा रंगीन पल, जिसमें भीगकर प्यार भरे रिश्तों की नींव को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब घर आए मेहमान विदा हो जाते हैं और गुलाल की धूल फर्श पर बैठ जाती है, तब शुरू होती है घर को साफ रखने की असली मशक्कत। सफेद टाइल और मार्बल पर लगे होली के रंग के जिद्दी दाग साधारण पोंछे से आसानी से साफ नहीं होते। तो क्या घर की खूबसूरती पर दाग की तरह नजर आने वाले रंगों के इन निशानों को यूं ही छोड़ देना चाहिए या हजारों रुपए खर्च करके किसी प्रोफेशनल को मदद के लिए बुलाना चाहिए। अगर आपके मन को भी हर साल होली के बाद यही सवाल परेशान करते हैं तो इस बार इस सवाल का जवाब पहले से जानकर त्योहार का पूरा मजा उठाइए। आज आपको इस खबर में फर्श पर लगे होली के रंग के दाग साफ करने के 5 असरदार तरीके बताने जा रहे हैं, जो बिना मेहनत आपकी मुश्किल को आसान बना देंगे।
फर्श पर लगे होली के रंग के दाग साफ करने के आसान उपाय
1. बेकिंग सोडा और पानी
बेकिंग सोडा सफेद फर्श को साफ करने का एक असरदार उपाय हो सकता है। यह एक बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करके फर्श को बिना नुकसान पहुंचाए होली के रंग के दाग खींच लेता है। इस उपाय को करने के लिए थोड़े से बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को फर्श पर दाग वाली जगह पर लगाकर करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें। तय समय बाद गीले कपड़े या पुराने टूथब्रश से रगड़कर रंग के दाग को साफ कर लें।
2. सफेद सिरका और नींबू का उपाय
अगर होली का रंग गहरा है, तो सिरके की एसिडिक प्रॉपर्टीज उसे काटने में मदद कर सकती हैं। इसके लिए एक मग पानी में आधा कप सिरका और एक नींबू का रस मिलाकर इस घोल को फर्श पर दाग वाली जगह पर डालकर कुछ देर रहने दें। उसके बाद दाग को स्क्रब से रगड़कर पोंछ लें।
3. नेल पेंट रिमूवर या थिनर
मार्बल या टाइल्स पर लगे पक्के रंगों को साफ करने के लिए नेल पेंट रिमूवर का उपाय भी असरदार हो सकता है। इसे यूज करने के लिए रूई पर थोड़ा सा रिमूवर लगाकर दाग पर रगड़ें। यह पक्के से पक्के रंग को तुरंत ढीला करके साफ करने में मदद करता है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि लकड़ी के फर्श पर इसका इस्तेमाल ना करें।
4. हाइड्रोजन पेरोक्साइड
सफेद मार्बल के फर्श से अगर रंग पूरी तरह नहीं जा रहा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यह सबसे कारगर तरीका है। इसके लिए रूई को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भिगोकर दाग पर रखें। कुछ देर बाद इसे साफ पानी से धो लें।
5. टूथपेस्ट का इस्तेमाल
साधारण सफेद टूथपेस्ट (जेल वाला नहीं) दागों को हटाने में बहुत मददगार होता है। होली के रंग के दाग फर्श से हटाने के लिए दाग वाली जगह पर टूथपेस्ट लगाएं और उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद स्क्रब या पुराने टूथब्रश से रगड़ें। यह टाइल्स के बीच की दरारों में फंसे रंग को निकालने के लिए बेहतरीन उपाय हो सकता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
