होली स्पेशल: बिना सांचे के बनाएं सुंदर फूल वाली गुजिया, चम्मच वाली ट्रिक खूब हो रही वायरल! देखें
Holi 2026 Special Viral Trick: आज हम आपके साथ एक वायरल तरीका शेयर कर रहे हैं, जिससे आप ढेर सारी गुजिया बिना सांचे के बना लेंगी। इनकी शेप भी काफी ज्यादा सुंदर आएगी।
होली हो और गुजिया ना बनें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। खस्ता, करारी गुजिया खाते ही मुंह में घुल जाती हैं और इनका टेस्ट भी हर किसी को पसंद आता है। होली आने ही वाली है इसलिए घर-घर में गुजिया बनना शुरू हो गया है। अब गुजिया की स्टफिंग बनाने का तरीका तो सभी का अलग-अलग होता है, कोई सिर्फ मावे की गुजिया बनाता है तो कुछ लोग मावे में सूजी और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर फिलिंग तैयार करते हैं। लेकिन गुजिया की शेप भी काफी मायने रखती है। अगर आपके सांचा है तब तो फटाफट से आप गुजिया बना सकती हैं। लेकिन सांचा ना हो तो शेप देना थोड़ा मुश्किल होता है। आज हम आपके साथ एक वायरल तरीका शेयर कर रहे हैं, जिससे आप ढेर सारी गुजिया बिना सांचे के बना लेंगी। इनकी शेप भी काफी ज्यादा सुंदर आएगी। आइए देखते हैं -
बिना सांचे के गुजिया कैसे बनाएं? वायरल तरीका देखें
- सबसे पहले मैदा को छान लें। आप आधा गेहूं का आटा और आधी मैदा भी ले सकती हैं। अब इसे मिक्सर में डालें। साथ में थोड़ा सा नमक और देसी घी डालें और सभी चीजों को पीस लें। इससे आपको मोयन मिलाने की मेहनत बच जाएगी। आटा अच्छे से लगेगा तो गुजिया खस्ता भी बनेगी और फटेगी भी नहीं।
- अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त सा आटा गूंथ लें। इस गीले कपड़े से ढककर लगभग 10-15 मिनट के लिए रख दें।
- मावे में चीनी का पाउडर, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स को दरदरा कूटकर स्टफिंग तैयार कर लें। आप चाहें तो थोड़ी सी सूजी भूनकर भी मिला सकती हैं। इससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है।
- अब रखी हुई मैदा को दोबारा अच्छे से 7-8 मिनट के लिए गूंथ लें। फिर इसमें से छोटी छोटी लोइयां बनाकर रख लें। इन्हें गीले कपड़े में ढककर रखें ताकि ये ड्राई ना हो जाएं।
- एक लोई उठाएं और उसपर तेल या घी लगाकर बेल लें। ध्यान रहे इस दौरान आपको सूखे आटे या मैदा का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आटा अच्छे से लगा हुआ है तो बेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
- लोई को हल्का पतला बेल लें। परफेक्ट शेप देने के लिए आप किसी ढक्कन या कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे सारी गुजिया एक ही शेप और साइज की बनेंगी।
- बेली हुई लोई के आधे हिस्से के किनारे पर पानी लगा दें, ताकि गुजिया का मुंह आसानी से चिपक जाए। अब अपने हाथ से आधी लोई को कवर कर लें और दूसरे हिस्से में फिलिंग अच्छे से भर दें। गुजिया के दोनों किनारों को आपस में चिपका दें और इसका मुंह बंद कर दें।
- गुजिया के किनारों को अच्छे से प्रेस करें। अब एक कांटे वाली चम्मच लें और किनारों पर प्रेस करें। अच्छे से दबाएं ताकि किनारे खुलें ना। अब चम्मच की बैक साइड को थोड़ी-थोड़ी दूरी पर अंदर की तरफ दबाएं। इससे बहुत ही सुंदर फूल जैसा शेप बनकर तैयार हो जाएगा। ये गुजिया फटेगी भी नहीं और बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होगी।
