खस्ता करारी गुजिया के लिए आटा कैसे गूंथे? शेफ ने बताया कितनी मैदा में कितना मोयन लगाएं!
Gujiya Dough: आटा सही तरीके से लगाना बेहद जरूरी है ताकि गुजिया खस्ता और कुरकुरी बनें। कई बार सही आटा ना लगाने की वजह से गुजिया फटने लगती है या क्रिस्पी नहीं होती। तो चलिए आज गुजिया का आटा लगाने का सही तरीका जानते हैं।
होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। अब घर-घर में गुजिया बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाहर से खस्ता और अंदर से मुंह में घुलने वाली मावे की स्टफिंग, परफेक्ट गुजिया में ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है। अब ज्यादातर लोग अंदर की स्टफिंग पर तो खूब ध्यान देते हैं। ढेर सारा मावा,ड्राई फ्रूट्स और देसी घी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बाहर की लेयर सही नहीं है तो गुजिया टेस्टी लगती ही नहीं। इसलिए मैदा का आटा सही तरीके से लगाना बेहद जरूरी है ताकि गुजिया खस्ता और कुरकुरी बनें। कई बार सही आटा ना लगाने की वजह से गुजिया फटने लगती है या क्रिस्पी नहीं होती। तो चलिए आज गुजिया का आटा लगाने का सही तरीका जानते हैं। इस माप से एकदम सही मोयन लगेगा और गुजिया एकदम खस्ता और कुरकुरी बनाकर तैयार होगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल।
गुजिया के आटे में कितना मोयन लगाएं?
गुजिया का आटा अगर सही से नहीं लगा है तो गुजिया बिल्कुल भी खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेंगी। इसके लिए शेफ पंकज ने कुछ टिप्स शेयर की हैं। सबसे पहले तो मैदा में सही मात्रा में मोयन डालना जरूरी है। इसके लिए अगर आप दो कप मैदा ले रही हैं तो उसमें लगभग आधा कप देसी घी इस्तेमाल करना है। खस्ता गुजिया बने इसके लिए मोयन लगाना बहुत जरूरी होता है।
रिफाइंड तेल या देसी घी, किसका मोयन लगाना चाहिए?
गुजिया के आटे में देसी घी का मोयन लगाएं या रिफाइंड तेल का, अक्सर गृहणियों का ये सवाल भी रहता है। शेफ पंकज बताती हैं कि रिफाइंड तेल का मोयन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये काफी जल्दी खराब हो जाता है। इससे आपकी गुजिया कुछ ही दिनों में महक सकती हैं। वहीं रिफाइंड तेल का मोयन देने से गुजिया कभी भी खस्ता और कुरकुरी नहीं बनती है। इसलिए हमेशा देसी घी का मोयन ही लगाना चाहिए।
हमेशा घी को पिघलाकर इस्तेमाल करें
मैदा में कभी भी सख्त देसी घी नहीं डालना चाहिए। इसे गूंथने में भी परेशानी होती है और ये सही से मिक्स भी नहीं हो पाता। इसलिए जब भी घी का मोयन लगाएं, उसे पहले थोड़ा सा गर्म कर लें फिर मिक्स करें।
गुजिया का आटा गूंथने का सही तरीका
मैदा में घी का मोयन मिलाने के बाद इसे हाथों से अच्छी तरह रगड़ते हुए गूंथ लें, जब तक कि ये ब्रेड क्रंब्स जैसी कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। अब थोड़े से आटे को मुट्ठी में दबाकर चेक करें। अगर ये लड्डू की तरह बंध जाता है तो मोयन की मात्रा सही है। अगर नहीं बंध पा रहा है तो थोड़ा सा मोयन आपको और भी मिलाना चाहिए।
गुनगुने पानी से लगाएं गुजिया का आटा
अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आपको गुजिया का आटा लगा लेना है। इसके लिए हमेशा हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। इससे आटा लगाने में आसानी होती है और ये बेहतर तरीके से गुंथ पाता है। आपको गुजिया के लिए थोड़ा सख्त आटा लगाना है, इसे बहुत ज्यादा गूंथना भी नहीं है। अब आटे को कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट जरूर दें, फिर गुजिया बनाना शुरू करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
