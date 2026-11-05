History Of Soan Papdi: कहां से आई सोन पापड़ी? जानें कैसे बनी दिवाली की सबसे चर्चित मिठाई
दिवाली के खास मौके पर आपके घर भी सोन पापड़ी का डिब्बा जरूर आता होगा और सोशल मीडिया पर आपने इससे जुड़े मीम्स भी देखे होंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है सोन पापड़ी कहां से आई और ये दिवाली की शान कैसे बनी? आइये जानते हैं।
दिवाली का त्योहार आते ही बाजार और दुकानों पर सोन पापड़ी के डिब्बे सजा दिए जाते हैं और सोशल मीडिया पर सोन पापड़ी से जुड़े मीम्स की बाढ़ आ जाती है। दिवाली के मौके पर हर घर में एक सोन पापड़ी का डिब्बा जरूर होता है और लोग इसे चाव से खाते भी हैं। हालांकि, सोन पापड़ी दिवाली की खास मिठाई बन चुकी हैं, जिसके बिना अब त्योहार भी अधूरा सा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर सोन पापड़ी कहां से आई और कैसे ये दिवाली की शान बन गई। आज हम आपको सोन पापड़ी का पूरी इतिहास बताएंगे।
कहां से हुई सोन पापड़ी की शुरुआत?
सोन पापड़ी की उत्पत्ति को लेकर कोई प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद नहीं है। कुछ लोग इसे राजस्थान की पारंपरिक मिठाई मानते हैं, तो कुछ इसकी शुरुआत महाराष्ट्र और गुजरात से मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोन पापड़ी बनाने की शुरुआत महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों में हुई थी। यहां के हलवाइयों ने चीनी, बेसन, मैदा घोलकर रेशे बनाना शुरू किया था। बस ऐसे रेशे वाली मिठाई बनी सोन पापड़ी।
तुर्की की मिठाई से मिलता है कनेक्शन
तुर्की की एक बेहद पुरानी मिठाई 'पिस्मानिये' से सोन पापड़ी काफी मिलती-जुलती है। दोनों में बस इतना ही फर्क है कि पिस्मानिये को भुने हुए आटे से बनाया जाता है, जबकि हम इसे बेसन से बनाते हैं। भारत में इसे शोण पापड़ी, सन पापड़ी, सोहन पापड़ी और पतीसा के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने के लिए इसे तैयार करने के लिए बेसन, मैदा, चीनी की गाढ़ी चाशनी और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है।
सड़क के किनारे वाली मिठाई
सोन पापड़ी बेसन और मैदा के कारण करीब 6 महीने तक खराब नहीं होती और इसमें दूध या मेवा नहीं पड़ता है, तो ये महंगी भी नहीं है। यही वजह है कि इसे मजदूर आदमी भी आसानी से खरीदकर खा सकता है। सोन पापड़ी को सड़क के किनारे वाली मिठाई भी कहा जाता है, जिसे आसानी से कोई भी खरीद सके।
दिवाली पर क्यों हो गई मशहूर
काजू कतली या किसी दूध वाली मिठाई से सोन पापड़ी सस्ती पड़ती है और जल्दी खराब भी नहीं होती। यही वजह है कि लोग दिवाली पर सोन पापड़ी एक दूसरे को देने लगे। फिर धीरे-धीरे सोन पापड़ी दिवाली गिफ्टिंग का ऐसा हिस्सा बन गई कि इसके डिब्बों को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनने लगे।
कैसे तैयार होती है सोन पापड़ी?
सोन पापड़ी का स्वाद जितना खास है, इसे बनाने का तरीका भी उतना ही दिलचस्प है। इसे बनाने के लिए बेसन, मैदा, देसी घी और चीनी की चाशनी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बेसन और मैदे को घी में धीमी आंच पर भूनते हैं। इसके बाद चीनी की चाशनी तैयार की जाती है। चाशनी को सही टेंपरेचर पर पकाकर ठंडा होने पर खींचा जाता है और भुने हुए आटे के मिश्रण के साथ कई बार मोड़ा जाता है। इस प्रॉसेस से इसमें बारीक रेशे बनते हैं। आखिर में इसे मनचाहे आकार में काटकर बादाम, पिस्ता और इलायची से सजाया जाता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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