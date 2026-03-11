आम नहीं इस चीज से बना था 'पहला अचार', सब्जियों को प्रिजर्व करने के पीछे था गजब का ‘साइंस’
History of pickles in India: पुराने समय के लोग खाने-पीने की चीजों को पूरी तरह से साइंस से जोड़कर देखते थे। फल-सब्जियों को सालों तक खाने लायक बनाने के लिए अचार का जन्म हुआ और इसे प्रिजर्व करने के लिए यूज होने वाला मेथड आज भी यूज होता है। जानें क्या है अचार की हिस्ट्री।
खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए कितनी ही बार आम, नींबू या फिर मिक्स अचार थाली में रखा होगा लेकिन कभी सोचा है पहली बार किसने और कब अचार तैयार किया होगा और उसके माइंड में क्या होगा। दरअसल, अचार के हिस्ट्री के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इंटरनेट को खंगाला तो फूडी वेबसाइट पर अचार की हिस्ट्री मिली। जिसके मुताबिक पहला अचार आम नहीं बल्कि खीरे का बनकर तैयार हुआ था।
ये है अचार की हिस्ट्री
न्यूयार्क फूड म्यूजियम के पिकल हिस्ट्री टाइमलाइन के अनुसार 2030 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के टाइग्रिस (Tigris) घाटी के लोग खीरे के अचार का यूज करते थे। अचार सब्जियों को तेल, नमक और धूप की मदद से प्रिजर्व करने का मेथड था। अब प्रश्न उठता है कि अचार शब्द कहां से आया तो बता दें कि ये फारस का शब्द है। इतिहास में जिक्र है कि मशहूर यात्री इब्नबतूता ने मुहम्मद बिन तुगलक के काल का वर्णन करने में अचार का जिक्र किया था। और उस वर्णन में उसने आम के अचार के बारे में लिखा है। उसने लिखा है कि कच्चे आम को नमक में प्रिजर्व किया जाता है और इसमे हरे अदरक, मिर्च की कलियां होती है, जिसे दिल्ली के सुल्तान को सर्व किया जाता है। इस तरह से पता चलता है कि भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर अचार आम का है। हालांकि इसके अलावा नींबू, आंवला, टमाटर, मिक्स सब्जियों को मिलाकर बना अचार भी यहां की पहली पसंद है। हालांकि एक और हिस्ट्री के मुताबिक अचार शब्द फारसी मूल का है। फारस के लोग सिरका, तेल, नमक और शहद या सिरप में नमकीन मांस, फल और सब्जी आदि को संरक्षित रखते थे जिसे वे अचार कहते थे। हॉब्सन-जॉब्सन के अनुसार ब्रिटिश इंडिया की डिक्शनरी में 'अचार' शब्द का जिक्र 1563 ईस्वी में एक पुर्तगाली चिकित्सक गार्सिया दा ऑर्टा द्वारा किया गया है, जिसमें नमक के साथ काजू संरक्षित रखने का वर्णन किया गया है, जिसे वे अचार कहते हैं।
फूड इतिहासकार केटी आचाया की किताब 'अ हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड' में बताया गया है कि अचार बिना आग में पकाये तैयार किया जाने वाला फूड है। हालांकि, समय के साथ कई तरह के अचार की तैयारियों के लिए हीटिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है। भारत में सिरका का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, यहां ज्यादातर अचार सब्जियों या फल को तेल और पानी के साथ रखकर बनाया जाता है। इस मिश्रण में नमक और मसाले डाल कर धूप में रखा दिया जाता है, जहां वे गर्माहट पा कर अच्छी तरह से बन सके।
आखिर क्या है अचार बनाने का साइंस
पुराने समय के लोग साइंस के मामले में काफी रिच थे। अचार बनाने का प्रोसेस इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मसाला लैब के ऑथर कृष अशोक ने बताया है कि सबसे पहले सब्जी को प्रिजर्व करने के लिए उसके पानी को सुखाने की जरूरत होती है। तभी अचार बनाने से पहले धूप में सुखाया जाता है। फिर नमक डालकर रखा जाता है। नमक किसी भी बैक्टीरिया और फंगस को पनपने से रोकता है। आम या नींबू के अचार को बनाने के लिए विनेगर जैसे खट्टास की जरूरत नहीं होती। इसमे मौजूद नेचुरल साइट्रिक एसिड माइक्रोब्स को पनपने ही नहीं देते। वहीं सबसे आखिर में ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ऑक्सीजन को कम किया जाता है तेल की मदद से, आम के अचार को तेल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे ये कुछ सालों तक खराब नहीं होते। हालांकि समय के साथ तेल खराब हो जाता है।
