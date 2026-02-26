History Of Papad: 2500 साल पुराना है भारतीय पापड़ का इतिहास, जानें कैसे बना होली का हिस्सा और क्या था पहला नाम?
होली के खास मौके पर पापड़-चिप्स जरूर बनाए जाते हैं और खाने के साथ भी पापड़ खाना लोग पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पापड़ कहां से आया और सबसे पहले कहां बना। चलिए इसका पूरा इतिहास हम आपको बताते हैं।
आलू, चावल, साबूदाना, चना दाल, उड़द दाल और भी कई तरीकों से पापड़ बनाया जाता है। होली आने से पहले ही लोगों की घरों की छत पर पापड़ सूखते हुए दिखने लगते हैं। होली में पापड़-चिप्स बनाना और खिलाना पुराना रिवाज है। साथ ही शादी-फंक्शन में खाने के साथ पापड़ रखना भी थाली का अहम हिस्सा बन चुका है। गुजरात में तो लोग बिना पापड़ के खाना ही नहीं खाते हैं। इस बात से समझ आता है कि पापड़ को पसंद करने वालों की संख्या भारत में ज्यादा है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पापड़ भारत में कब और कैसे आया? इसे सबसे पहले किसने और कहां बनाया था? पापड़ को पहले क्या बोला जाता था और कौन सा पापड़ सबसे पहले बना? अगर आपके मन में भी ये सभी सवाल उठते हैं, तो हम आज आपको पापड़ के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
ए हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड की जानकारी
खाद्य इतिहासकार और लेखक केटी आचार्य की एक किताब ए हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड से मिली जानकारी के अनुसार, भारत में पापड़ का इतिहास 500 ईसा पूर्व यानी 2500 साल पुराना है। उनकी इस किताब में उड़द, मसूर और चने की दाल से बने पापड़ का जिक्र किया गया है। अब लोग आलू और साबूदाना का पापड़ भी बनाने लगे हैं।
पाकिस्तान से आया भारत
पापड़ का पहला उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है। मारवाड़ के जैन समुदाय के लोग खाने के साथ पापड़ खाते थे और उनके समुदाय से ही पापड़ फेमस हुआ। ये लोग लंबी यात्रा के दौरान भी पापड़ साथ लेकर जाते थे। अगर बात करें पापड़ के भारत आने की तो यह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हमारे देश में आया था। पापड़ बनाने के लिए सिंध (पाकिस्तान) को काफी सही माना जाता था। यहां की हवा और तापमान पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल सही था। साल 1947 में जब भारत-पाक का बंटवारा हुआ, तो ज्यादातर सिंधी हिंदू भारत आ गए और अपने साथ पापड़ भी ले आए।
पापड़ का बिजनेस
जब सिंधी हिंदू भारत आए तो उनके पास रोजगार नहीं था। उन्होंने पापड़ बनाकर बेचने का काम करना शुरू किया। ऐसे भारत में पापड़ फैल गया और फिर लोग इसे बनाने लगे और पसंद लगे।
पापड़ के कई नाम
आज हम इसे पापड़ के नाम से जानते हैं लेकिन पहले इसका नाम पर्पट था और लोग इसे इसी नाम से जानते थे। पर्पट संस्कृत का शब्द है। फिर इसे पापड़ी कहा गया और फिर इसका नाम पापड़ हो गया। अब सभी लोग इसे पापड़ के नाम से जानते हैं। लेकिन अलग-अलग राज्यों में इसे आज भी अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे तमिलनाडु में जहां इसे अप्पलम कहते हैं, तो वहीं कर्नाटक में इसे हप्पला नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे केरल में पापड़म, उड़ीसा में पम्पाड़ा और उत्तर भारत में पापड़ के नाम से जाना जाता है।
होली का कैसे बना हिस्सा
भारत में पापड़ होली का भी खास हिस्सा बन चुका है और इसके पीछे वजह है नया आलू। होली पर आमतौर पर लोग आलू का पापड़ और चिप्स बनाते-खाते हैं। होली वाले सीजन में नए आलू आते हैं और ऐसे में इसके पापड़-चिप्स टेस्टी बनते हैं। आलू का नया स्वाद पापड़-चिप्स में अच्छा लगता है। यही वजह है कि इसे होली में लोग बनाने लगे और स्नैक्स के तौर पर खाने लगे।
बनाने का तरीका भी आसान
अब तो कई तरह के पापड़ बनने लगे हैं लेकिन अगर आप आलू का पापड़ बना रहे हैं, तो आलू को उबालकर उसमें मसाला, नमक मिलाकर गोल आकार में धूप में डालकर कई दिनों तक सुखाया जाता है। ऐसे ही आटे, चावल, रागी, साबूदाना का पापड़ भी अलग ढंग से बनता है। पापड़ को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।