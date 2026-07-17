कैसरोल में रखी रोटी गीली हो जाती है तो चम्मच वाला हैक ट्राई करें
Kitchen Tips: हॉट केस हो या फिर स्टील का डिब्बा, रोटी को रखने के बाद जब खाने के लिए निकाला जाता है तो सबसे आखिरी वाली रोटी गीली और सॉगी हो जाती है। वहीं ऊपर वाली रोटी में भी मॉइश्चर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अब ये समस्या परेशान नहीं करेगी, चम्मच वाला हैक ट्राई करके देखें।
रोटी को हॉट केस में रखो या फिर स्टील के डिब्बों में, हर बार एक रोटी नीचे वाली और एक रोटी सबसे ऊपर वाली गीली होकर बेकार हो ही जाती है। अब अगर कपड़े में लपेटकर रखना शुरू किया तो अलग से झंझट उस कपड़े की सफाई से जुड़ा होता है। क्योंकि रोटी रखा कपड़ा अगर अच्छी तरह से साफ नहीं है तो बैक्टीरिया ट्रैप होंगे और आपकी हेल्दी रोटी थोड़ी देर में अनहेल्दी बन जाएगी। तो आखिर रोटियों को गीला होने से कैसे बचाएं? इसका सिंपल सा तरीका है चम्मच, तो चलिए जानें कैसे आप चम्मच की मदद से रोटी की गीली होने से बचा सकती हैं।
डिब्बे में रोटी गीली होने से बचाएगा ये हैक
हॉट केस या स्टील के डिब्बे में जब भी रोटी को रखना हो और ऊपर वाली रोटी गीली हो जाए और सबसे पहले रखी रोटी यानी जो सबसे नीचे चली जाती है, वो गीली हो जाती है तो बस इस चम्मच की मदद लें। छोटा सा चम्मच आपकी सारी समस्या को खत्म कर देगा। और आपको दो रोटी एक्स्ट्रा बनाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा।
- कैसरोल या जिस भी डिब्बे में रोटी रखने जा रही हैं तो पहली रोटी रखने से पहले एक चम्मच को उल्टा करके रख दें। फिर अपनी रोटी को उसके ऊपर रखें।
- रोटी को जब बनाएं तो डिब्बे में रखने से पहले उसके भाप को निकाल दें और तेजी से झटक दें। ऐसा करने से रोटी के अंदर भरा भाप निकल जाता है। इस तरह की रोटी जब आप डिब्बे में रखती हैं तो उसमे भाप नहीं होता और अंदर नमी नहीं इकट्ठा होती।
- वहीं उल्टे चम्मच के ऊपर जब आप रोटी रखती हैं तो डिब्बे की सतह और रोटी के बीच में गैप बन जाता है। जिससे गर्म हवा निकल जाती है और रोटी में नमी नहीं इकट्ठा होती, जिससे रोटी गीली भी नहीं होती।
- अब आप इस पहली रोटी के ऊपर दूसरी, तीसरी डिब्बा भरकर रोटी रखें। लेकिन ध्यान रहे हर रोटी रखन के टाइम उसके भाप को निकालना जरूरी है।
- इसके बाद जब आप सबसे ऊपर की आखिरी रोटी रख लें और ढक्कन बंद करना हो तो उससे पहले दो चम्मच को उल्टा कर लें और एक दूसरे से क्रॉस करके रख दें। फिर ढक्कन को बंद करें।
- इसके साथ ही ध्यान रखें कि बिल्कुल गर्म रोटी हो तो फौरन ढक्कन को बंद ना करें। तुरंत ढक्कन लगानेसे ही मॉइश्चर ट्रैप होता है। हमेशा रोटी के भाप को निकालकर दस सेकेंड ठंडा हो जाने दें उसके बाद ही हॉट केस में रखकर ढक्कन बंद करें
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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