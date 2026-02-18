मिडनाइट क्रेविंग हो या शाम का हल्का नाश्ता, मिक्स सीड्स है एक हेल्दी चॉइस

मिक्स सीड्स में हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल की गुणवत्ता है, जो सेहत को महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करती हैं। विशेष रूप से इनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है।

अलसी, सूरजमुखी, तरबूज, खरबूज, कद्दू, तिल आदि का मिश्रण सुपर फूड्स में आता है। मिक्स सीड्स एक हेल्दी विकल्प है, जिसे आप स्नैकिंग के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनमें कई महत्वपूर्ण विटामिन, मिनरल सहित अन्य पोषक तत्वों की गुणवत्ता पाई जाती है, जो सेहत को महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करती हैं। इन्हें मिडनाइट क्रेविंग और शाम के नाश्ते के तौर पर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर, इसे अपनी डाइट में शामिल करें, ये स्वास्थ्य समस्याओं पर नियंत्रण पाने में आपकी मदद करेगा। प्रीमियम क्वालिटी के बीजों को रोस्ट करके मिक्स सीड्स की पैकेजिंग तैयार की जाती है। कच्चा हो या रोस्टेड इन बीजों को अपनी नियमित डाइट का हिस्सा बनाएं।

जानिए क्यों जरूरी है मिक्स सीड्स का सेवन मिक्स सीड्स में हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल की गुणवत्ता है, जो सेहत को महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करती हैं। विशेष रूप से इनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही ये विटामिन ई, मैग्नीशियम और जिंक का एक अच्छा स्रोत है, इसका नियमित सेवन सेहत को कई महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करेगा। इसके नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों नियंत्रित रहता है, जिससे हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। अगर आप वजन कम करने पर विचार कर रही हैं, तो इसे अपनी नियमित डाइट का हिस्सा बनाएं।

अगर आपको ब्लोटिंग और पाचन संबंधी समस्याएं परेशान करती है, तो मिक्स सीड्स में मौजूद फाइबर की गुणवत्ता पाचन में सुधार करता है। इसके अलावा ये बॉडी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता शरीर पर फ्री रेडिकल्स का प्रभाव कम करती हैं।

Zucchero 6 इन 1 सुपर सीड्स में पंपकिन, वाटरमेलन, फ्लैक्स, सनफ्लावर, तिल और चिया सीड्स हैं। ये बीज अंसालटेड हैं, इसे ब्लड प्रेशर के मरीज आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। कैल्शियम और प्रोटीन इसे एक हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन बनाते हैं। अगर आप लंबे समय से वजन कम करने का सोच रही हैं, तो मिक्स सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। ये स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक होते हैं, और आपकी समस्याओं को बढ़ाते नहीं है।

Livyor premium 5 in 1 क्रंची सीड मिक्स को हेल्दी स्नैकिंग के तौर पर अपनी डाइट में शामिल करें। इसमें सनफ्लावर, चिया, फ्लैक्स, पंपकिन और वाटरमेलन और चिया सीड्स हैं। ये एक हेल्दी वीगन स्नैकिंग ऑप्शन है, जिसे सभी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है, या आप हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो मिक्स सीड्स इन समस्याओं पर नियंत्रण पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, 1kg का पैक केवल 477 रुपए में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Tata Sampann प्रोटीन युक्त मिक्स सीड्स आपको सेहतमंद रहने में मदद करेगा। इनमें 7 तरह के अलग-अलग बीज हैं, चिया, पंपकिन, फ्लैक्स, वाटरमेलन, सनफ्लावर, तिल और सोया नट्स। ये वीगन प्रोटीन, फाइबर सहित अन्य मिनरल और विटामिन का एक बेहतरीन स्रोत होते हैं। मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन इसे आपके लिए एक हेल्दी चॉइस बनाते हैं। अगर आपको त्वचा संबंधी समस्या है, या पूरे दिन थकान महसूस होता रहता है, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करें। ये आपको जरूरी पोषक तत्व प्रदान करेंगे और बॉडी को एक्टिव रहने में मदद करेंगे।

Lila ड्राई फ्रूट्स में 4 अलग अलग सुपरसीड आयेंगे। इनमें चिया, फ्लैक्स, सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स के 100-100gm के डब्बे हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर सहित ओमेगा फैटी एसिड की गुणवत्ता पाई जाती है, जो सेहत के लिए तमाम रूपों में फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको नाइट क्रेविंग होती है, या आप शाम को हल्के स्नैकिंग की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। वीगन डाइट फॉलो करने वालों से लेकर डायबिटीज और हृदय के मरीजों के लिए ये एक हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन साबित हो सकता है। साथ ही इस समय ये 63% के ऑफ पर उपलब्ध है।

इसमें प्रीमियम क्वालिटी की चिया, फ्लैक्स, पंपकिन, सनफ्लावर और वाटरमेलन सीड्स हैं। इस वेजीटेरियन प्रोडक्ट में फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और प्रोटीन की गुणवत्ता है, जो आप सभी की सेहत के लिए विभिन्न रूपों में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये 100% नेचुरल है, जो डाइट्री फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बेहतरीन स्रोत है। अगर आप अपने स्नैक्स में प्रोटीन और हेल्दी फैट ऐड करना चाहते हैं, तो ये मिक्स सीड्स एक परफेक्ट ऑप्शन रहेंगे। 1kg के इस डब्बे पर 43% का ऑफ मिल जाएगा।

