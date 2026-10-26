760 रुपये की स्टील थाली देखकर हर्ष गोयनका ने ली चुटकी, कहा-क्या अब 4,500 रुपये का मिलेगा बेलन?

हर्ष गोयनका ने भारतीय घरों में रोजाना इस्तेमाल होने वाली स्टील की थाली को फेमस स्वीडिश फर्नीचर और होम फर्निशिंग रिटेलर IKEA में 'प्रीमियम' नाम देकर महंगे दामों पर बेचने को लेकर एक मजेदार तंज कसा है।

पीढ़ियों से भारतीय घरों में खाना खाने के लिए स्टील की प्लेटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल स्टील की प्लेटें हल्की, टिकाऊ, साफ करने में आसान और बार-बार इस्तेमाल करने के लिए सुविधाजनक होती हैं। ये प्लेटें आसानी से टूटती नहीं हैं और सालों तक चल सकती हैं। डिस्पोजेबल प्लेटों के मुकाबले ये लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिससे कचरा कम होता है। सदियों से इस्तेमाल हो रही ये प्लेटें इन दिनों ऑनलाइन चर्चा का टॉपिक बन गई हैं। दरअसल, एक अमेरिकी इन्फ्लुएंसर ने फेमस स्वीडिश फर्नीचर और होम फर्निशिंग रिटेलर IKEA की स्टेनलेस-स्टील प्लेटों को फैशनेबल 'क्रोम' टेबलवेयर के बताया। जिसके बाद भारतीयों ने इसे स्टील की थालियों के रूप में पहचान लिया और इस वायरल मोमेंट पर बिजनसमैन हर्ष गोयनका ने एक्स पर एक मजेदार बात कही।

अब बेलन की बारी हर्ष गोयनका ने इस मौके का इस्तेमाल आम घरेलू चीजों को हाई-एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के रूप में पेश करने के बारे में चुटकी ली। उन्होंने लिखा 'पहले कोल्हापुरी चप्पलें थीं, फिर दुपट्टे, और अब IKEA हमारी स्टील की थाली को 760 रुपये में 'चिक क्रोम प्लेट' के तौर पर बेच रहा है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब IKEA 4,500 रुपये में 'एयरोडायनामिक डो-फ्लैटनिंग वांड' यानी हमारा साधारण बेलन लॉन्च करेगा।'

इस बात को कहते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में एक चेतावनी भी दी कि भारतीय पत्नियों को इस बेलन का इस्तेमाल अपने पतियों के खिलाफ किसी मिसाइल की तरह नहीं करना चाहिए।