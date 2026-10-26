Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

760 रुपये की स्टील थाली देखकर हर्ष गोयनका ने ली चुटकी, कहा-क्या अब 4,500 रुपये का मिलेगा बेलन?

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

हर्ष गोयनका ने भारतीय घरों में रोजाना इस्तेमाल होने वाली स्टील की थाली को फेमस स्वीडिश फर्नीचर और होम फर्निशिंग रिटेलर IKEA में 'प्रीमियम' नाम देकर महंगे दामों पर बेचने को लेकर एक मजेदार तंज कसा है। 

Harsh Goenka’s jibe at a ₹760 steel thali goes viral
760 रुपये की स्टील थाली देखकर हर्ष गोयनका का तंज वायरल

पीढ़ियों से भारतीय घरों में खाना खाने के लिए स्टील की प्लेटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल स्टील की प्लेटें हल्की, टिकाऊ, साफ करने में आसान और बार-बार इस्तेमाल करने के लिए सुविधाजनक होती हैं। ये प्लेटें आसानी से टूटती नहीं हैं और सालों तक चल सकती हैं। डिस्पोजेबल प्लेटों के मुकाबले ये लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिससे कचरा कम होता है। सदियों से इस्तेमाल हो रही ये प्लेटें इन दिनों ऑनलाइन चर्चा का टॉपिक बन गई हैं। दरअसल, एक अमेरिकी इन्फ्लुएंसर ने फेमस स्वीडिश फर्नीचर और होम फर्निशिंग रिटेलर IKEA की स्टेनलेस-स्टील प्लेटों को फैशनेबल 'क्रोम' टेबलवेयर के बताया। जिसके बाद भारतीयों ने इसे स्टील की थालियों के रूप में पहचान लिया और इस वायरल मोमेंट पर बिजनसमैन हर्ष गोयनका ने एक्स पर एक मजेदार बात कही।

अब बेलन की बारी

हर्ष गोयनका ने इस मौके का इस्तेमाल आम घरेलू चीजों को हाई-एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के रूप में पेश करने के बारे में चुटकी ली। उन्होंने लिखा 'पहले कोल्हापुरी चप्पलें थीं, फिर दुपट्टे, और अब IKEA हमारी स्टील की थाली को 760 रुपये में 'चिक क्रोम प्लेट' के तौर पर बेच रहा है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब IKEA 4,500 रुपये में 'एयरोडायनामिक डो-फ्लैटनिंग वांड' यानी हमारा साधारण बेलन लॉन्च करेगा।'

इस बात को कहते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में एक चेतावनी भी दी कि भारतीय पत्नियों को इस बेलन का इस्तेमाल अपने पतियों के खिलाफ किसी मिसाइल की तरह नहीं करना चाहिए।

कैसे वायरल हुई स्टील थाली

स्टील की थाली को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब अमेरिकी इन्फ्लुएंसर अमांडा मॉन्सेन ने IKEA की स्टेनलेस-स्टील प्लेटें दिखाईं और उन्हें ‘चिक क्रोम प्लेट्स’ बताया। उन्होंने कहा कि वह क्रोम वाले टेबलवेयर की तलाश में थीं और इन चमकदार प्लेटों को आधुनिक इंटीरियर के लिए एक स्टाइलिश ऑप्शन बताया। इन्फ्लुएंसर ने कहा कि इन प्लेटों का इस्तेमाल खाना परोसने या परफ्यूम रखने वाली ट्रे के तौर पर किया जा सकता है। इंफ्लएंसर के इस पोस्ट पर इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत ध्यान दिलाया कि यह प्रोडक्ट बिल्कुल वैसी ही स्टील की थाली जैसा दिखता है, जो भारतीय रसोई में आम है और जिसका इस्तेमाल लंबे समय से खाना परोसने के लिए किया जाता रहा है। बताया गया कि एक प्लेट की कीमत लगभग $7.99 यानी करीब 760 रुपये थी, जबकि एक सेट की कीमत $14.99 लगभग 1,430 रुपये थी। एक बात जिस पर गौर करना होगा वह यह है कि इंफ्लूएंसन जिसे ‘चिक क्रोम प्लेट’ कह रही है, IKEA इन प्रोडक्ट्स को स्टेनलेस-स्टील प्लेट के रूप में ही बताया गया है।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खाना760 रुपये की स्टील थाली देखकर हर्ष गोयनका ने ली चुटकी, कहा-अब बेलन की बारी