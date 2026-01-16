मकर संक्रांति के बाद बचे हुए तिल-गुड़ का ऐसे करें इस्तेमाल, बनाएं ये 5 लाजवाब डिश

संक्षेप: Tips To Reuse Leftover Til Gud After Makar Sankranti : अगर आपके घर पर भी मकर संक्रांति के बाद तिल-गुड़ बच गए हैं तो आप उन्हें रियूज करते हुए 5 नई डिशेज तैयार कर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे बचे हुए तिल-गुड़ से बनाए जा सकते हैं 5 नए व्यंजन।

मकर संक्रांति पर खासतौर पर बाजार से खरीदे गए तिल-गुड़ के लड्डू और गजक, त्योहार के बाद खाने की टेबल पर कई दिन तक यूं ही रखे रहते हैं। तिल-गुड सिर्फ मकर संक्रांति का प्रसाद ही नहीं बल्कि सर्दियों में सेहत का खजाना भी है। ये दोनों ही चीजें तासीर में गर्म होने की वजह से ठंड से बचाव करके शरीर में गर्माहट बनाए रखती हैं। अगर आपके घर पर भी मकर संक्रांति के बाद तिल-गुड़ बच गए हैं तो आप उन्हें रियूज करते हुए 5 नई डिशेज तैयार कर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे बचे हुए तिल-गुड़ से बनाए जा सकते हैं 5 नए व्यंजन।

बचे हुए तिल-गुड़ से तैयार करें ये 5 डिशेज 'एनर्जी शेक' या स्मूदी अगर लड्डू या चिक्की बच गई है, तो उन्हें तोड़कर मिक्सी में डालें। इसके बाद इसमें एक गिलास दूध, आधा केला और थोड़ी सी इलायची मिलाकर ब्लेंड कर दें। बच्चों के लिए यह एक बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगा।

स्टफ्ड परांठा बचे हुए तिल-गुड़ के लड्डू को हाथों से मसल कर चूरा कर लें। अब आटे की लोई लेकर उसमें यह मिश्रण भरें और हल्के हाथों से बेलकर घी में सेंक लें। यह गरमा-गरम पराठा चाय या दही के साथ खाने में बेहद लाजवाब लगता है।

आइसक्रीम या दही की टॉपिंग तिल-गुड़ की चिक्की (गजक) को दरदरा कूटकर वनीला आइसक्रीम, ग्रीक योगर्ट या फ्रूट सलाद के ऊपर क्रंच के तौर पर डालें। यह नॉर्मल सी कुकिंग टिप साधारण सी आइसक्रीम को 'नटी फ्लेवर' और देसी ट्विस्ट देगी।

ओट्स और मूसली में मिलाएं सुबह के नाश्ते में अगर आप ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, तो उसमें चीनी की जगह बचे हुए तिल-गुड़ का चूरा डालें। यह न केवल पोषण बढ़ाएगा बल्कि गुड़ की मिठास भी देगा।