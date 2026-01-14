Hindustan Hindi News
प्रिजर्वेटिव्स को कहें ना, घर पर बाजार जैसा ओरिगैनो बनाने के लिए फॉलो करें किचन टिप्स

संक्षेप:

अपने हाथों से सुखाकर कूटे गए फ्रेश ओरिगैनो को किसी डिश पर छिड़कते ही उसकी सोंधी और तेज महक आपकी पूरी रसोई को किसी इटैलियन कैफे में बदल सकती है। तो आइए जान लेते हैं किचन के कुछ ऐसे मजेदार हैक्स, जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से होममेड फ्रेश ओरिगैनो बनाकर तैयार कर सकते हैं।

Jan 14, 2026 07:11 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
बाजार से ऑर्डर किए पिज्जा के साथ मिलने वाले ओरिगैनो के पैकेट अकसर पुराने होते हैं। ये 'सीजनिंग' पैकेट अलग से खरीदने पर महंगे तो पड़ते ही है, साथ ही इनमें शुद्धता से ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स छिपे हुए होते हैं। ऐसे में कैसा हो अगर आपको अपने पिज्जा या पास्ता का स्वाद बढ़ाने के लिए इन डिब्बा बंद पैकेट के भरोसे ना रहना पड़े और आप रसोई की खिड़की पर लगे अजवाइन के पौधे से ही घर बैठे बाजार से भी अच्छा फ्रेश और खुशबूदार ओरिगैनो बनाकर तैयार कर लें। अपने हाथों से सुखाकर कूटे गए फ्रेश ओरिगैनो को किसी डिश पर छिड़कते ही उसकी सोंधी और तेज महक आपकी पूरी रसोई को किसी इटैलियन कैफे में बदल सकती है। तो आइए जान लेते हैं किचन के कुछ ऐसे मजेदार हैक्स, जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से होममेड फ्रेश ओरिगैनो बनाकर तैयार कर सकते हैं।

होममेड फ्रेश ओरिगैनो बनाने के लिए फॉलो करें ये किचन हैक्स

1. पत्तियों का चुनाव

सबसे पहले अजवाइन के पौधे से ताजी, हरी और बड़ी पत्तियां तोड़ लें। इन पत्तियों को ठंडे पानी से अच्छी तरह धोकर धूल-मिट्टी साफ कर लें।

2. नमी सुखाएं

अजवाइन की पत्तियों को धोने के बाद उन्हें एक सूती कपड़े पर फैलाकर थपथपाते हुए सुखाएं। ऐसा करने से पत्तियों के ऊपर का पानी पूरी तरह हट जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखें कि, पत्तियों के भीतर की नमी को सुखाने से पहले उन्हें बाहर से अच्छी तरह सूखा लें।

3. सुखाने के दो तरीके

पत्तियों को सुखाने के लिए पहला तरीका आप धूप की मदद ले सकते हैं। इसके लिए पत्तियों को एक प्लेट या जालीदार कपड़े पर फैलाकर 2-3 दिनों के लिए ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप आती हो। जब पत्तियां पापड़ की तरह कुरकुरी हो जाएं और हाथ से छूने पर टूटने लगें, तो समझें कि ये तैयार हैं। दूसरे तरीके में आप माइक्रोवेव की मदद ले सकते हैं। इस तरीके को फॉलो करने के लिए एक माइक्रोवेव-सेफ प्लेट पर टिश्यू पेपर रखें। इसके बाद टिश्यू पेपर पर पत्तियां फैलाकर 1-1 मिनट के अंतराल पर माइक्रोवेव चलाएं। हर मिनट के बाद पत्तियों को पलटें। आमतौर पर 2-3 मिनट में पत्तियां पूरी तरह सूख जाती हैं।

4. क्रश करके स्टोर करें

जब पत्तियां पूरी तरह सूख जाएं, तो उन्हें अपनी हथेलियों के बीच रगड़कर या ओखली में डालकर दरदरा कूट लें। इस बात का ध्यान रखें कि इसका बारीक पाउडर न बनाएं, ताकि आपको ओरिगैनो का असली टेक्सचर मिल सके। तैयार ओरिगैनो को हमेशा एक कांच के एयरटाइट जार में रखें। इससे इसकी खुशबू महीनों तक बरकरार रहेगी।

