फॉर्मल शर्ट पर लग गया होली का पक्का रंग? ये ट्रिक बचा सकती है आपकी शर्ट

Feb 27, 2026 12:19 pm IST
होली के पक्के रंग फॉर्मल शर्ट की खूबसूरती बिगाड़ देते हैं। सही तरीका और सावधानी अपनाई जाए, तो जिद्दी होली के दाग भी कपड़ों से सुरक्षित तरीके से हटाए जा सकते हैं।

फॉर्मल शर्ट पर लग गया होली का पक्का रंग? ये ट्रिक बचा सकती है आपकी शर्ट

Useful Hack: फॉर्मल शर्ट से होली का रंग हटाने का तरीका

होली में इस्तेमाल होने वाले रंग अक्सर केमिकल-बेस्ड होते हैं, जो कपड़ों के फाइबर में गहराई तक चिपक जाते हैं। खासकर सफेद या हल्के रंग की फॉर्मल शर्ट पर ये दाग बहुत जिद्दी साबित होते हैं और जल्दबाजी या गलत तरीका अपनाने से कपड़ा खराब भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि दाग हटाने का तरीका असरदार होने के साथ-साथ सुरक्षित भी हो। यह आर्टिकल एक ऐसे ही हैक के बारे में है, जो बेहद जिद्दी होली के रंग को हटाने में मदद कर सकता है- बशर्ते इसे सही स्टेप्स और पूरी सावधानी के साथ अपनाया जाए। यहां हम आपको पूरा प्रोसेस, सेफ्टी टिप्स और जरूरी सावधानियां विस्तार से बता रहे हैं, ताकि आपकी फॉर्मल शर्ट दोबारा नई जैसी दिख सके।

स्टेप-बाय-स्टेप क्लीनिंग मेथड (Step-by-step Cleaning)

  • सबसे पहले एक बड़ी बाल्टी में गर्म पानी लें।
  • अब इसमें डिटर्जेंट डालें और फिर थोड़ी मात्रा में कॉस्टिक सोडा भी मिलाएं।
  • इस प्रक्रिया से पहले हाथों में रबर के दस्ताने जरूर पहन लें।
  • लकड़ी की स्टिक या डंडे से घोल को अच्छी तरह से मिलाएं।
  • अब रंग लगी हुई शर्ट को पूरी तरह इस घोल में डुबो दें।
  • शर्ट को लगभग 2 घंटे तक इसी पानी में भीगा रहने दें।

सोखने के बाद क्या करें ?

  • उसी बाल्टी में शर्ट को हल्के हाथ से रगड़ते हुए धो लें।
  • इस्तेमाल किया हुआ घोल सुरक्षित तरीके से बाहर फेंक दें।
  • बाल्टी को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें।
  • शर्ट को फिर से साफ पानी से अच्छी तरह रिंस करें ताकि कोई केमिकल रेजिड्यू ना बचे। शर्ट से पूरी तरह या काफी हद तक दाग निकल जाएगा।

अगर दाग अभी भी दिखें !

  • दाग वाली जगह पर डिटर्जेंट वाला पानी लगाएं।
  • बहुत हल्के हाथ से स्क्रब करें।
  • इसके बाद वॉशिंग मशीन में नॉर्मल वॉश साइकल में चला दें।

जरूरी सेफ्टी टिप्स (बहुत ध्यान से पढ़ें)

  • कॉस्टिक सोडा के साथ काम करते समय हमेशा दस्ताने पहनें।
  • आंखों और त्वचा से सीधा संपर्क बिल्कुल भी ना होने दें।
  • यह तरीका रेशम, ऊन, शिफॉन या डेलिकेट फैब्रिक पर इस्तेमाल करने से बचें।
  • हमेशा शर्ट का केयर लेबल पहले जांच लें।
  • बच्चों से दूर रहकर यह प्रक्रिया करना बेहतर है।

असरदार नुस्खा: अगर सही मात्रा, सही समय और पूरी सावधानी के साथ यह तरीका अपनाया जाए, तो फॉर्मल शर्ट से होली का जिद्दी रंग पूरी तरह साफ हो सकता है- वो भी बिना कपड़े को नुकसान पहुंचाए।

