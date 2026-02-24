Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिना दूध के भी बन सकता है हाई प्रोटीन पनीर, कंटेंट क्रिएटर ने बताया लौकी वाला आसान हैक, आप भी करें ट्राई

Feb 24, 2026 08:27 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बाजार में पनीर अब मिलावटी मिलने लगेगा और घर पर अक्सर दूध से पनीर बनता है। लेकिन कंट्रेंट क्रिएटर की रसोई से पनीर बनाने का अलग तरीका पता चला है। उन्होंने लौकी की मदद से पनीर बनाकर तैयार किया है, चलिए पूरा हैक बताते हैं।

बिना दूध के भी बन सकता है हाई प्रोटीन पनीर, कंटेंट क्रिएटर ने बताया लौकी वाला आसान हैक, आप भी करें ट्राई

पनीर आपने खूब खाया होगा और ज्यादातर लोग पनीर दूध को फाड़कर ही बनाते हैं। पनीर की सब्जी से लेकर स्नैक्स तक सबकुछ खाना-बनाना लोग पसंद करते हैं। होली का त्योहार आ रहा है और ऐसे में पनीर की जरूरत भी बढ़ेगी। कई लोग घरों में पनीर की सब्जी बनाते हैं लेकिन बाजार में दूध वाला पनीर नकली भी मिलता है। ऐसे में आप घर पर पनीर बना सकते हैं लेकिन दूध से नहीं बल्कि अलग तरीके से। ये पनीर भी प्रोटीन युक्त और बाजार की तरह सॉफ्ट होगा। ये बच्चों से बूढ़ों तक को पसंद आएगा और लोग इसे बनाने का तरीका आप से पूछेंगे। कंटेंट क्रिएटर अतिथि पकवान ने इंस्टाग्राम पर पनीर बनाने का गजब तरीका शेयर किया है।

बिना दूध के पनीर बनाने के लिए क्या चाहिए?

पनीर बनाने से एक रात पहले मूंगफली भिगोकर रख दें। अब सबसे पहले आपको लौकी लेनी है और उसे छीलकर-धोकर छोटे टुकड़ों में काट लेनी है। फिर भीगी हुई मूंगफली के छिलकों को मसलकर हटा दें। अब दोनों चीजों को थोड़े पानी के साथ मिक्सी में पीसकर पेस्ट तैयार करें। जब पेस्ट बन जाए तब इसे छलनी या किसी कॉटन के कपड़े से छान लें, जिससे मूंगफली के बड़े पीस और दरदरापन निकल जाए। अगर पेस्ट गाढ़ा हो जाए, तो थोड़ा पानी मिलाएं और दूध की तरह पतला रखें।

पनीर कैसे तैयार करें?

अब कढ़ाही में इस पेस्ट को डालकर एक उबाल तक खौला लें। जब उबाल आ जाए तो 1 चम्मच सफेद सिरका इसमें डाल दें। अब आपको कॉटन का कपड़ा लेना है और पूरे पनीर को छानना है। फिर इसे भारी बर्तन या चीज से आधे-1 घंटे तक दबाकर रखें। फिर आप देखेंगे कि बाजार की तरह पनीर बिल्कुल सॉफ्ट-स्पंजी बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाना काफी आसान है और ये प्रोटीन से भरपूर होगा।

फायदे क्या हैं-

लौकी में विटामिन (A, B, C), प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और डाइटरी फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर करेगा। तो वही मूंगफली में प्रोटीन (लगभग 25-26%), मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और फाइबर होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होगा। बाजार का मिलावटी पनीर खाने से अच्छा है कि आप प्रोटीन रिच पनीर बनाकर खाएं। वैसे तो ये दूध से भी बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन जो लोग लौकी ऐसे नहीं खाते हैं उन्हें उसकी पनीर बनाकर खिलाएं।

ये भी पढ़ें:रसोई के कामों को करना है आसान, तो अपनाएं ये 7 सिंपल किचन हैक्स
ये भी पढ़ें:बाथरूम दिख रहा गंदा! चकाचक करने के लिए ट्राई करें 4 अमेजिंग हैक्स
ये भी पढ़ें:सस्ती हुई गाजर को महीनों तक स्टोर करने का आसान है तरीका, गर्मी में भी बनाएं हलवा
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।