घर में बने गुलाब जामुन फट जाते हैं? हलवाई से सीख लें फ्राई करने की सही ट्रिक
घर में जब भी गुलाब जामुन बनाती हैं तो वो फट जाते हैं, दरअसल केवल मावे का आटा बनाते समय ही ध्यान नहीं रखना होता बल्कि इसे तलने की भी ट्रिक होती है। जिसे हलवाई ने शेयर किया है।
नर्म-मुलायम और गर्मागर्म गुलाब जामुन का स्वाद तो मीठा पसंद करने वाले की जुबान से नीचे नहीं उतरता। त्योहार के मौके पर काफी सारी लेडीज घर में ही गुलाब जामुन बनाने की सोचती हैं। लेकिन कई बार ये उतने अच्छे नहीं बनते जैसे हलवाई के होते हैं। मावा में मैदे की मिलावट की जाए तो भले ही वो फटे नहीं लेकिन उनका स्वाद उतना टेस्टी नहीं लगता। और, जब इसमे मैदा कम डाला जाए तो ये चाशनी में जाकर फट जाते हैं। या कई बार तो तेल में ही फटना शुरू कर देते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि कौन सी ट्रिक ट्राई करें। दरअसल, गुलाब जामुन को बनाने के लिए जितना परफेक्ट उसका आटैा होना चाहिए उतनी ही फरफेक्ट तेल की सिंकाई होनी चाहिए। सहीं आंच होने पर ही गुलाब जामुन सही तरीके से पकते हैं और चाशनी सोखते हैं। तो गुलाब जामुन को तलने की ट्रिक हलवाई ने शेयर की है। जिसे आपको भी फॉलो करना चाहिए।
हलवाई ने बताई गुलाब जामुन को सही तरीके से फ्राई करने की ट्रिक
- गुलाब जामुन को जब भी फ्राई करना हो तो तेल को ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए।
- आंच इतनी ही तेल में लगी हो कि पानी के हल्के छींटे मारने पर तेल उड़े नहीं। तो हलवाई ने बताया कि तेल का टेंपरेचर चेक करने का तरीका है कि बहुत ही हल्के हाथ से पानी के हल्के छींटे तेल पर दिए जाएं। तेल ज्यादा गर्म नहीं होगा और तेल उड़ेगा नहीं।
- तभी इस तेल में गुलाब जामुन के दो से चार पीस डाल दें।
- फिर तेल को पूरा हिलाएं और हल्की गर्माहट से गुलाब जामुन ऊपर आने लगेंगे।
- अब आप इसमे पूरा एक बैच गुलाब जामुन का डाल दें। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें और तेल को हिलाते रहें।
- तेल हिलाते रहने से टेंपरेचर चारों तरफ एक समान होगा और सारे गुलाब जामुन साथ में पकेंगे।
- ध्यान रखें कि गुलाब जामुन के ऊपर की स्किन टाइट ना होने पाए।
- हल्के सुनहरे रंग के होने पर तेल का टेंपरेचर एक बार फिर से बैलेंस करने के लिए फिर से हल्के से पानी के छींटे मारें। इससे तेल का तापमान कम होने लगेगा और सारे गुलाब जामुन अंदर तक पक पाएंगे और ऊपर से उनकी स्किन टाइट नहीं होगी।
- तलने से पहले गुलाब जामुन को गीले कपड़ों से अच्छी तरह से ढंककर रखें। जिससे कि इनकी ऊपरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहे और पकते समय ये टाइट ना हो जाएं।
- अगर गुलाब जामुन ऊपर से टाइट हो जाएंगे तो चाशनी में जाने पर फट जाएंगे और सारा गुलाब जामुन बैठ जाएगा।
- नर्म, चाशनी से भरे गुलाब जामुन चाहिए तो आटा बनाने के साथ ही उसको तलते समय भी ध्यान रखना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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