सिर्फ एक गिलास पानी और 2 मिनट, FSSAI ने बताया मिलावटी गुड़ की पहचान का आसान तरीका
Tips to check jaggery purity at home : मिलावटी गुड़ खाने से सेहत को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। FSSAI ने अच्छे गुड़ की पहचान करने के लिए एक बेहद आसान और सटीक तरीका शेयर किया है।
लंच और डिनर के बाद मीठा खाने की क्रेविंग हो या चीनी का चुनना हो कोई हेल्दी विकल्प, भारतीय घरों में गुड़ का नाम सबसे पहले सुनने को मिलता है। गुड़ का सेवन सिर्फ आपके स्वाद का ही नहीं बल्कि सेहत का भी खास ख्याल रखता है। गुड़ एक प्राकृतिक स्वीटनर है, जो आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर में आयरन की कमी दूर होती है। लेकिन सेहत से जुड़े ये सभी फायदे तभी मिलते हैं जब गुड़ असली हो, उसे बनाते समय किसी तरह की कोई मिलावट ना की गई हो। मिलावटी गुड़ खाने से सेहत को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार में चमक बिखेरते पीले-सुनहरे गुड़ में अक्सर चूने, चाक पाउडर और हानिकारक रसायनों की मिलावट की जाती है। मिलावट के इस जहर से बचने और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अच्छे गुड़ की पहचान करने के लिए एक बेहद आसान और सटीक तरीका शेयर किया है, जिससे आप घर बैठे ही गुड़ की शुद्धता की परख कर सकते हैं।
पानी का गिलास और शुद्धता की जांच: 2 मिनट का टेस्ट
गुड़ शुद्ध है या मिलावटी, इसे जानने के लिए आपको किसी लैब की जरूरत नहीं है। बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके इसका पता लगा सकते हैं। सबसे पहले गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे पानी में घोलें। इसके लिए एक कांच के साफ गिलास में पानी भरें और गुड़ का टुकड़ा उसमें डाल दें। अगर गुड़ पानी में पूरी तरह घुल जाता है और पानी साफ बना रहता है, तो वह शुद्ध है। लेकिन अगर गुड़ मिलावटी है तो गिलास के नीचे सफेद पाउडर या कोई ठोस कण (रेसिड्यू) बैठ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समझ जाएं कि इसमें चाक पाउडर या अशुद्धियां मिलाई गई हैं।
मिलावटी गुड़ चिंता का कारण क्यों है?
गुड़ गन्ने के रस को उबालकर गाढ़ा और जमने तक पकाया जाता है। परंपरागत रूप से, इसे रसायनों के बिना तैयार किया जाता है। हालांकि, रंग निखारने या वजन बढ़ाने के लिए, कुछ लोग इसमें चाक पाउडर या अन्य चीजों की मिलावट कर सकते हैं। ये अशुद्धियां स्वाद और सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकती हैं।
असली गुड़ पहचानने के 3 अन्य 'गोल्डन रूल्स'
रंग पर न जाएं- अक्सर हम चटक पीले या सुनहरे रंग के गुड़ को अच्छा मानते हैं, जबकि वह केमिकल ट्रीटमेंट का नतीजा हो सकता है। शुद्ध गुड़ का रंग हमेशा गहरा भूरा होता है।
स्वाद की परख- असली गुड़ में सिर्फ कुदरती मिठास होती है। अगर गुड़ का स्वाद थोड़ा कड़वा या नमकीन लगे, तो यह सोडा या रसायनों की मिलावट का संकेत है।
बनावट- शुद्ध गुड़ तोड़ने पर थोड़ा नरम और दानेदार महसूस होता है , लेकिन तोड़ने पर थोड़ा नरम होता है। बहुत ज्यादा सख्त या क्रिस्टल जैसा चमकने वाला गुड़ मिलावट का संदेह पैदा करता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।