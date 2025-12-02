Hindustan Hindi News
सेहत ना बिगाड़ दें मिलावटी लौंग, 'FSSAI' ने शेयर किया तुरंत चेक करने का आसान तरीका

संक्षेप:

Quick Way To Check Adulterated Cloves : स्वाद और सेहत दोनों को बनाए रखने के लिए FSSAI ने असली लौंग की पहचान करने का बेहद आसान तरीका बताया है। जिसकी मदद से आप तुरंत लौंग को देखकर ही पहचान जाएंगे कि लौंग असली है या मिलावटी।

Tue, 2 Dec 2025 09:18 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियो में चाय बनाने से लेकर भोजन में खुशबू और स्वाद जोड़ने तक के लिए गरम मसालो का इस्तेमाल भारतीय रसोई में किया जाता है। इन मसालों में भी सबसे ज्यादा लौंग खाना स्वादिष्ट बनाने से लेकर घरेलू नुस्खों तक में इस्तेमाल की जाती है। सर्दियों में लौंग की बढ़ती डिमांड की वजह से मुनाफाखोर बाजार में मिलावटी लौंग बेचने लगते हैं। मिलावटी लौंग का इस्तेमाल ना सिर्फ स्वाद खराब करता है बल्कि सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मिलावटी लौंग पचने में भारी होने के साथ गैस, पेट दर्द, एसिडिटी और उलटी जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। ऐसे में स्वाद और सेहत दोनों को बनाए रखने के लिए FSSAI ने असली लौंग की पहचान करने का बेहद आसान तरीका बताया है। जिसकी मदद से आप तुरंत लौंग को देखकर ही पहचान जाएंगे कि लौंग असली है या मिलावटी। आइए जानते हैं कैसे-

असली-नकली लौंग की पहचान करने का तरीका

FSSAI के अनुसार मिलावटी लौंग की पहचान करने के लिए एक गिलास पानी में कुछ लौंग डालकर चेक करें। अगर लौंग मिलावटी नहीं हुई तो वो पानी के डूबकर गिलास की सतह पर बैठ जाएंगी और अगर नकली है, तो पानी के ऊपर तैरने लगेंगी।

मिलावटी लौंग को पहचानने का दूसरा तरीका

मिलावटी लौंग पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि उसे सूंघकर देखें। असली लौंग में तेज और प्राकृतिक खुशबू होती है जबकि नकली लौंग फीकी, हल्की और बिना सुगंध वाली होती है।

मिलावटी लौंग को पहचानने का तीसरा तरीका

मिलावटी लौंग को पहचानने का तीसरा तरीका है कि उसका रंग चेक करें। असली लौंग का ऊपरी हिस्सा हल्का भूरा और निचला हिस्सा गहरा भूरा होता है, जबकि मिलावटी लौंग अक्सर एक ही रंग की या बहुत ज्यादा काली , बहुत सूखी, हल्की या आसानी से टूटने वाली होती है।

