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बाहर से ताजा दिखने वाले आम अंदर से हो सकते हैं कीड़े वाले, किसान के बताए 3 तरीकों से करें चेक

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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बाजार में आजकल हर किस्म के आम मिल रहे हैं और लोग बड़े चाव से इस फल को खाना पसंद करते हैं। लेकिन कहीं आप कीड़े वाले आम तो नहीं खरीद रहे हैं, इन दिनों आम में कीड़े भी आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप आम खरीदने से पहले कुछ पहलुओं की जांच कर लें।

बाहर से ताजा दिखने वाले आम अंदर से हो सकते हैं कीड़े वाले, किसान के बताए 3 तरीकों से करें चेक

बाजार में इन दिनों आम की भरमार है। आपको जो भी पसंद हो- चौसा, दशहरी, लंगड़ा, सफेदा या केसर आसानी से खरीद सकते हैं। कई बार आम बाहर से बिल्कुल फ्रेश, ताजा और कम गले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन घर लाकर काटने पर अंदर से सफेद कीड़े या फफूंदी नजर आ सकती है। ऐसा ही एक मामला गुजरात के मेहसाणा में सामने आया, जहां FSSAI की टीम की छापेमारी के दौरान कुछ आम बाहर से हरे और ताजा दिखे, लेकिन जांच में उनमें छोटे कीड़े पाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन आमों को जूस और शेक बनाने के लिए भेजा जा रहा था। खराब या संक्रमित आम खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। कहीं आप भी फ्रेश और हरे आम देखकर ये गलती न करें, इसलिए हम आपको सही आम पहचानने के कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप कीड़े वाले आम खरीदने से बचेंगे।

आम

कीड़े वाले आम की पहचान करने के 3 तरीके

दशहरी हो या फिर लंगड़ा आम, यानी किसी भी किस्म के आमों में कीड़े हो सकते हैं। बरसात का मौसम आते ही फल जल्दी गलने लगते हैं और ऐसे में उनमें छोटे-छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे में सिर्फ ये देखकर आम न खरीदें कि वह ऊपर से ठीक दिख रहा है या फिर ज्यादा गला नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कीड़े वाले आम को कैसे पहचानें?

1- आम को हल्का दबाकर चेक करें

आम हाथ में लेकर देखते ही होंगे, तो उसे हल्का सा दबाकर देखें। अगर कहीं पर जरूरत से ज्यादा मुलायम या पिलपिला लग रहा है, वह आम खराब हो सकता है। आम अंदर से ठीक होगा तो वह दबाने पर पिलपिला नहीं लगेगा। कुछ आमों में मुलायम वाली जगह पर छिलका भूरा हो जाता है, जो खराब होने का संकेत है।

आम

2- छिलके पर धब्बे या रिसाव

छिलके पर भी गौर करना जरूरी है, अगर छिलके पर छोटे-काले धब्बे और पानी का रिसाव दिख रहा है, तो उस आम को न खरीदें। वह अंदर से पूरी तरह से खराब निकल सकता है। ऐसे आमों में कीड़े होने की संभावना रहती है। कई बार आम अंदर से जब खराब हो जाता है, तो छिलका फट जाता है और वहां से पानी बहने लगता है।

3- सूंघकर या काटकर देखें

अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, को सूंघकर चेक करें। ताजा आम से मीठी और हल्की खुशबू आती है और खराब आम से अजीब सी गंध आती है। अगर ऐसे समझ में न आए तो उसे काटकर दिखाने को कहें। काटने पर अंदर का गूदा दिखेगा, अगर ज्यादा पिलपिला या गला दिख रहा है, तो न खरीदें। ऐसे आम में कीड़े लगने के चांस ज्यादा रहते हैं।

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नोट- खराब खाने से अच्छा है कोई चीज न खाए लेकिन बिना गुणवत्ता की जांच किए आजकल कुछ भी खाने वाला नहीं है। आम ऐसा फल है, जो हर किसी को पसंद होता है लेकिन खराब आम खाने से आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए पहले सही से परख लें तभी खरीदें। अगर मैंगो शेक या जूस बनाते हैं, तो आम को काटकर पहले चेक करें फिर शेक बनाएं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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