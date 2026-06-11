काम की बात: FSSAI ने पकड़ा 235 किलो नकली टोमैटो सॉस, कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं लाल केमिकल! ऐसे करें पहचान
बर्गर, समोसा, मोमोज के साथ ज्यादातर लोग टोमैटो सॉस खाना पसंद करते हैं। बिना सॉस के बच्चे सैंडविच तक नहीं खाते लेकिन क्या आप असली टोमैटो सॉस खिला रहे हैं? FSSAI ने भारी मात्रा में नकली सॉस पकड़ा है, जिसमें टमाटर का निशान भी नहीं था। चलिए बताते हैं नकली सॉस की पहचान कैसे करें?
FSSAI यानी फूड सेफ्टी विभाग जो नकली या फिर खराब खाने की जांच करता है और उसे पकड़ता है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में फूड सेफ्टी विभाग ने नकली और मिलावटी टोमैटो सॉस बनाने वाली कंपनी को पकड़ा और करीब 235 किलो सॉस जब्त कर लिया। इस सॉस में टमाटर का नामोनिशान नहीं मिला बल्कि गाजर का पल्प और केमिकल कलर से बनाया गया था। यही सॉस लोकल होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर जाते और वहां से आप खरीदकर खा लेते। बच्चे भी सॉस मजे से खाते हैं लेकिन आप सॉस की जगह उन्हें जहर खिला रहे हैं। कहीं आप भी नकली या मिलावटी सॉस तो नहीं खा रहे हैं? आज हम आपको कुछ तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप नकली सॉस का पता लगा सकते हैं।
टोमैटो सॉस नकली कैसे बनता है?
नकली टोमैटो सॉस में लाल केमिकल कलर, गाजर का पल्प और सिरका मिलाया जाता है, जिससे टेस्ट खट्टा और गाढ़ा लगे। टमाटर के नाम पर आपको सिर्फ धोखा मिल रहा है। बच्चों से बड़ों तक को समोसा, मोमोज, बर्गर के साथ सॉस खाना काफी पसंद होता है लेकिन कहीं आप भी नकली तो नहीं खा रहे हैं। कुछ तरीकों से असली-नकली का पता लगा सकते हैं।
कैसे करें नकली सॉस की पहचान
1- पानी से करें चेक
आप असली सॉस खा रहे हैं या नहीं ये जानने के लिए पानी से उसकी जांच कर सकते हैं। 1 गिलास पानी लें और उसमें सॉस को डालें, अगर सॉस कलर की तरह घुल जाता है तो वह नकली है। असली सॉस पानी की सतह पर तैरने लगेगा और पानी का रंग नहीं बदलेगा।
2- कलर से परखें
नकली सॉस का कलर आपको लाल के साथ हल्का भूरा या काला दिखेगा, जबकि असली सॉस का रंग बिल्कुल लाल दिखेगा। नकली सॉस में गांठ और काले धब्बे भी दिखाई देंगे, कलर में कई बार गुलठी पड़ जाती है।
3- टेक्सचर क्या है
असली टोमैटो सॉस को आप हाथ पर लगाते हैं, तो ये चिपचिपा नहीं होगा और इसका टेक्सचर भी गाढ़ा होता है। जबकि नकली सॉस हाथों में चिपचिप करने लगेगा और वह पतला होगा। नकली सॉस को थिक बनाने के लिए उसमें कॉर्न स्टार्च मिलाया जाता है।
4- नमक वाला टेस्ट
सॉस को कटोरी में लें और उसमें नमक डालें। अगर उसका रंग बदलकर नीला पड़ जाता है, तो समझ लें कि उसमें मिलावट है। ऐसे में अक्सर अरारोट या फिर कलर मिलाया गया होता है। असली सॉस का रंग नमक डालने पर कभी नहीं बदलता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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