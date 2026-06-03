सिर्फ 5-6 चम्मच तेल में बन जाएंगी ढेर सारी फूली-फूली पूड़ियां, ये हैक आपके हजारों रूपए बचा देगा!
Cooking Tips: पूड़ी बनाने में अक्सर बहुत सारा तेल लग जाता है। ऐसे में ये हैक आपको जरूर जान लेना चाहिए। इस तरीके से आप महज 5-6 चम्मच तेल में ही खूब सारी फूली-फूली पूड़ी बना सकते हैं। पूड़ी एकस्ट्रा तेल भी नहीं सोखेगी और खूब टेस्टी बनेगी।
गरमा-गरम पूड़ियां भला किसे पसंद नहीं। रोटी-पराठे से अलग हटकर कुछ स्पेशल खाने का मन हो, तो घर में अक्सर पूड़ी ही बनती है। वैसे तो रोटी से ज्यादा आसान पूड़ी बनाना है, लेकिन इनमें काफी सारा तेल खर्च हो जाता है। अक्सर लोग बड़ी सी कढ़ाही में खूब सारा तेल भरते हैं, फिर पूड़ी तलना शुरू कर देते हैं। इससे पूड़ी ज्यादा तेल भी सोखती है और फिर जो बाकी का तेल बच जाता है, वो खराब ही होता है। इसे ज्यादा इस्तेमाल में लाना सेहत के हिसाब से भी ठीक नहीं माना जाता। ऐसे में ये हैक आपके बड़े काम आ सकता है। खासकर अगर आप दो तीन लोगों के लिए ही पूड़ी बना रहे हैं, तो इस हैक से काफी सारा तेल बचा सकते हैं। कम तेल में भी काफी फूली-फूली और टेस्टी पूड़ी बनकर तैयार होंगी। आइए जानते हैं कैसे-
पूड़ी तलने के लिए छोटी कढ़ाई या तड़का पैन का इस्तेमाल करें
पूड़ी तलने के लिए अक्सर हम बड़ी कढ़ाही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें तेल भी ज्यादा डालना पड़ता है। ऐसे में अगर आप कम लोगों के लिए पूड़ी तल रहे हैं, तो एक छोटी कढ़ाही या तड़का सॉसपैन यूज कर सकते हैं। इसमें कम तेल में भी पूड़ी अच्छी तरह फूलती है और सही से फ्राई भी हो जाती है।
सिर्फ 5-6 चम्मच तेल में बन सकती है पूड़ी
आमतौर पर जब हम पूड़ी तलते हैं तो कढ़ाही में लगभग 400-500 ml तेल एक बार में डाला जाता है। ये तेल पूड़ी तलने के बाद ज्यादा इस्तेमाल में भी नहीं लाया जा सकता है और पूड़ी भी काफी तेल सोख लेती हैं। ऐसे में अगर आप छोटा तड़का सॉसपैन ले रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 5 से 6 चम्मच के करीब तेल डालें। इसकी तली गहरी होती है, जिस वजह से कम तेल में ही पूड़ी अच्छी तरह फूलकर फ्राई हो जाती है।
ये ट्रिक किन लोगों के लिए बेस्ट है?
अगर आप ज्यादा लोगों के लिए पूड़ी फ्राई कर रहे हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन हां, अगर सिर्फ 2 से 3 लोगों के लिए पूड़ी बनानी है, तो इसे जरूर ट्राई करें। कम तेल में फूली-फूली और बिल्कुल परफेक्ट पूड़ी बनती हैं। इस छोटे से हैक से आप आराम से 400-500 ml तेल बचा सकते हैं।
पूड़ी कम तेल सोखे इसके लिए जरूरी टिप्स
पूड़ी तलते हुए तेल का सही तापमान काफी मायने रखता है। अगर आप ठंडे तेल में पूड़ी डाल देंगे तो वो ज्यादा तेल सोखेगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। वहीं तेल अगर ज्यादा गर्म हुआ तो पूड़ी जल्दी जल सकती हैं। इसलिए हमेशा तेल को मीडियम गर्म होने दें, फिर एक-एक कर के पूड़ी फ्राई करें। कुछ लोग तेल में चुटकी भर नमक भी डालते हैं, इससे भी पूड़ी काफी कम तेल एब्जॉर्ब करती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
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रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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