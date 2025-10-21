छिलके से लेकर टुकड़ों तक: अनानास काटने का बिल्कुल सिंपल तरीका

संक्षेप: अनानास खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, इसे काटना उतना ही मुश्किल भी है। सावधानी से काटने के बाद भी कई बार इसमें भूरे रंग के 'आंख जैसे दाग' रह जाते हैं। यहां जानें अनानास काटने का सिंपल तरीका।

अनानास (Pineapple) ना सिर्फ एक स्वादिष्ट फल है बल्कि इसमें मौजूद विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। यह पाचन सुधारने, इम्यूनिटी बढ़ाने और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन अक्सर लोग इसे खाने से पहले काटने में हिचकिचाते हैं क्योंकि इसकी मोटी छाल और कांटेदार बाहरी परत के कारण इसे काटना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर आपको सही तरीका पता हो तो अनानास को छीलना और काटना बहुत आसान है। घर पर थोड़े से ध्यान और सही कदम अपनाकर आप मिनटों में इसे साफ-सुथरे टुकड़ों में काट सकते हैं। यहां जानें अनानास काटने का सही तरीका और सिंपल स्टेप्स।

1. पका हुआ अनानास चुनें: अनानास का रंग हल्का पीला और हरा मिश्रित होना चाहिए। नीचे की तरफ से मीठी खुशबू आने पर समझिए यह खाने के लिए तैयार है।

2. ऊपरी और निचला हिस्सा काटें: एक मजबूत चाकू की मदद से अनानास का ऊपर का पत्ता वाला हिस्सा और नीचे का हिस्सा लगभग ½ इंच काट दें। इससे अनानास को बोर्ड पर खड़ा करना आसान हो जाता है।

3. छिलका हटाएं: अब अनानास को सीधा खड़ा करें और ऊपर से नीचे की ओर पतली परतों में छिलका काटें। ध्यान रखें कि भूरे रंग के 'आंख जैसे दाग' (eyes) भी साथ में निकल जाएं।

4. आंखों को साफ करें: अगर कुछ छोटे दाग बचे हों तो छोटे चाकू से तिरछे पैटर्न में उन्हें निकाल दें।

5. चार हिस्सों में काटें: अब अनानास को बीच से लंबाई में काटें, फिर हर टुकड़े को आधा करें। आपको कुल चार हिस्से मिलेंगे।

6. बीच का सख्त हिस्सा निकालें: हर टुकड़े के बीच का सख्त हिस्सा चाकू से निकाल दें क्योंकि यह खाने योग्य नहीं होता।

7. छोटे टुकड़ों में काटें: अब आप चाहें तो अनानास को चौकोर टुकड़ों या लम्बे स्लाइस में काट लें।