क्या आप भी आइसक्रीम समझकर खा रहे हैं फ्रोजन डेजर्ट? जानिए क्या है अंतर और कैसे करें पहचान
Frozen Dessert vs Ice Cream: आइसक्रीम गर्मियों में हर कोई खाना पसंद करता है लेकिन क्या वाकई आप आइसक्रीम ही खाते हैं। कहीं इसके धोखे में फ्रोजन डेजर्ट तो नहीं खा रहे हैं? चलिए आज आपको इन दोनों के बीच अंतर बताते हैं और जानते हैं सही आइसक्रीम कैसे पहचानें?
गर्मियों में ठंडक और स्वाद के लिए आइसक्रीम खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है। आजकल बाजार में कई फ्लेवर और वैरायटी आसानी से मिल जाती हैं। जगह-जगह पर आपको आइसक्रीम के ठेले और शॉप मिल जाते होंगे लेकिन क्या आप वाकई में असली आइसक्रीम खा रहे हैं? कहीं आप आइसक्रीम के नाम पर फ्रोजन डेजर्ट तो नहीं खा रहे। दोनों में काफी अंतर होता है और फायदे-नुकसान भी अलग होते हैं, साथ ही इन्हें बनाने के लिए अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल भी किया जाता है। ज्यादातर लोग आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट के बीत अंतर नहीं जानते होंगे और अक्सर इसे ही आइसक्रीम समझकर खा लेते होंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट के बीच क्या अंतर होता है और कैसे पहचानें?
आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में क्या अंतर होता है?
आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं और स्वाद भी ज्यादा अलग नहीं होता लेकिन इन्हें बनाने में अलग-अलग सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि इनके दाम और फायदों के बीच अंतर होता है।
- दूध और फैट- आइसक्रीम को खासतौर पर दूध और क्रीम से बनाया जाता है, जिसमें मिल्क फैट भी होता है और कैलोरी भी ज्यादा होती है। इसका फ्लेवर क्रीमी और रिच होता है, जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो वहीं फ्रोजन डेजर्ट में मिल्क फैट की जगह वेजिटेबल और पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ये आइसक्रीम से अलग होती है।
- स्वाद और टेक्सचर- फ्रोजन डेजर्ट खाने में आपको थोड़ी ऑयली और अलग लगेगी। इसके स्वाद में भी हल्का सा तेल जैसा स्वाद आएगा। वहीं आइसक्रीम का स्वाद और टेक्सचर स्मूद-क्रीमी होता है। आइसक्रीम जल्दी पिघलती भी है, फ्रोजन डेजर्ट जमा हुआ रहता है।
सेहत के लिए कितना फायदेमंद
आइसक्रीम में दूध डाला जाता है, इसे खाने से आपको कैल्शियम और डेयरी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। हालांकि, इसमें फैट और शुगर की मात्रा भी ज्यादा होती है। वहीं फ्रोजन डेजर्ट में प्रोसेस्ड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ये चर्बी बढ़ाते हैं। बच्चों को खासतौर पर फ्रोजन डेजर्ट न खिलाएं और ज्यादा मात्रा में आइसक्रीम खाना भी सही नहीं है। उसमें भी शुगर की मात्रा होती है।
दोनों में अंतर कैसे पहचानें?
अगर आप असली आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं, तो पैकेट पर लिखी जानकारी जरूर पढ़ें। अगर पैकेट पर आइसक्रीम लिखा है, तो उसमें मिल्क फैट इस्तेमाल हुआ है। लेकिन फ्रोजन डेजर्ट लिखा है, तो उसमें वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति फैट इस्तेमाल किया गया है। आइसक्रीम लेने से पहले उसका लेबल जरूर पढ़ लें, इससे आप कभी फ्रोजन डेजर्ट नहीं खाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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