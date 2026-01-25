Hindustan Hindi News
सिर्फ पूजा-पाठ नहीं, इन चीजों में भी इस्तेमाल होता है कपूर, चटोरी चेतना ने बताए 3 मस्त हैक!

Camphor Hacks: चटोरी चेतना ने कुछ कपूर से जुड़े 3 कमाल के हैक साझा किए हैं, जो आपके कई कामों को आसान बना सकते हैं। स्टोरेज से ले कर फ्रूट फ्लाइज को दूर भगाने तक, ये हैक बड़े काम के हैं।

Jan 25, 2026 02:26 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
कपूर का इस्तेमाल आमतौर पर पूजा-पाठ के लिए किया जाता है। माना जाता है कि कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। दरअसल कपूर में एंटी बैक्टिरियल गुण मौजूद होते हैं, जिस वजह से इसे कीटनाशक और हवा शोधक के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपके घर में कपूर रखा है, तो इसे कई दूसरे कामों के लिए भी आप इस्तेमाल में ला सकती हैं। इंस्टाग्राम पर चटोरी चेतना ने कुछ कपूर से जुड़े 3 कमाल के हैक साझा किए हैं, जो आपके कई कामों को आसान बना सकते हैं। स्टोरेज से ले कर फ्रूट फ्लाइज को दूर भगाने तक, ये हैक बड़े काम के हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कपूर को इस्तेमाल करने के और दूसरे तरीके क्या हैं।

कपूर की पोटली से आसान होगी स्टोरेज

अक्सर रसोई के कैबिनेट या अलमारी में रखे सामान में कीड़े लगने या कॉकरोच आने का खतरा रहता है। पूजा घर में रखा कपूर इसमें आपकी बड़ी मदद कर सकता है। बस एक टिश्यू पेपर या पतले कपड़े में कपूर की कुछ टिकिया लपेटकर बांध लें। फिर इन्हें अलमारी में रख दें। ऐसा करने से स्टोर किया हुआ सामन एकदम बढ़िया रहेगा क्योंकि उनमें मोथ और कॉकरोच नहीं आएंगे।

फलों के आसपास नहीं आएंगी मक्खियां

घर में फलों के आसपास अक्सर फ्रूट फ्लाइज आने लगती हैं। इन्हें दूर रखने में भी कपूर का इस्तेमाल किया जा सकता है। चेतना बताती हैं कि एक दो कपूर की टिकिया ले कर जला लें, फिर इन्हें फलों के आसपास घुमा दें। ऐसा करने से सारी फ्रूट फ्लाइज दूर हो जाएंगी और आपके फ्रूट्स एकदम साफ रहेंगे।

घर के मक्खी-मच्छर दूर होंगे

मक्खी-मच्छरों से परेशान हैं तो कपूर इसमें भी आपकी काफी मदद कर सकता है। इसके लिए बस कुछ कपूर की टिकिया ले कर जलाएं और सारे घर में घुमा दें। ऐसा करने से मक्खी मच्छर काफी हद तक दूर हो जाएंगे। इसके अलावा कपूर जलाने से घर में एक अच्छी सी खुशबू भी आती है, जो नेगेटिविटी को दूर करने और मूड को पॉजिटिव बनाए रखने में भी मदद करती है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
