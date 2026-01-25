सिर्फ पूजा-पाठ नहीं, इन चीजों में भी इस्तेमाल होता है कपूर, चटोरी चेतना ने बताए 3 मस्त हैक!

संक्षेप: Camphor Hacks: चटोरी चेतना ने कुछ कपूर से जुड़े 3 कमाल के हैक साझा किए हैं, जो आपके कई कामों को आसान बना सकते हैं। स्टोरेज से ले कर फ्रूट फ्लाइज को दूर भगाने तक, ये हैक बड़े काम के हैं।

कपूर का इस्तेमाल आमतौर पर पूजा-पाठ के लिए किया जाता है। माना जाता है कि कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। दरअसल कपूर में एंटी बैक्टिरियल गुण मौजूद होते हैं, जिस वजह से इसे कीटनाशक और हवा शोधक के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपके घर में कपूर रखा है, तो इसे कई दूसरे कामों के लिए भी आप इस्तेमाल में ला सकती हैं। इंस्टाग्राम पर चटोरी चेतना ने कुछ कपूर से जुड़े 3 कमाल के हैक साझा किए हैं, जो आपके कई कामों को आसान बना सकते हैं। स्टोरेज से ले कर फ्रूट फ्लाइज को दूर भगाने तक, ये हैक बड़े काम के हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कपूर को इस्तेमाल करने के और दूसरे तरीके क्या हैं।

कपूर की पोटली से आसान होगी स्टोरेज अक्सर रसोई के कैबिनेट या अलमारी में रखे सामान में कीड़े लगने या कॉकरोच आने का खतरा रहता है। पूजा घर में रखा कपूर इसमें आपकी बड़ी मदद कर सकता है। बस एक टिश्यू पेपर या पतले कपड़े में कपूर की कुछ टिकिया लपेटकर बांध लें। फिर इन्हें अलमारी में रख दें। ऐसा करने से स्टोर किया हुआ सामन एकदम बढ़िया रहेगा क्योंकि उनमें मोथ और कॉकरोच नहीं आएंगे।

फलों के आसपास नहीं आएंगी मक्खियां घर में फलों के आसपास अक्सर फ्रूट फ्लाइज आने लगती हैं। इन्हें दूर रखने में भी कपूर का इस्तेमाल किया जा सकता है। चेतना बताती हैं कि एक दो कपूर की टिकिया ले कर जला लें, फिर इन्हें फलों के आसपास घुमा दें। ऐसा करने से सारी फ्रूट फ्लाइज दूर हो जाएंगी और आपके फ्रूट्स एकदम साफ रहेंगे।