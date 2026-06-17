सांभर से लेकर पकौड़े और चीले तक, बची हुई दाल से बनाएं ये लाजवाब रेसिपीज
Bachi hui Dal se kya banaye: घर में दाल बच जाना आम बात है, लेकिन हर बार उसे दोबारा गर्म करके खाने का मन नहीं करता। ऐसे में बची हुई दाल से कई स्वादिष्ट और नई डिश तैयार की जा सकती हैं।
बची हुई दाल देखकर अक्सर लोग सोचते हैं कि अब इसका क्या करें। कुछ लोग उसे दोबारा गर्म करके खा लेते हैं, तो कुछ उसे फेंकना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही साधारण दाल आपकी रसोई की सबसे स्वादिष्ट डिश बन सकती है?
जी हां, बची हुई दाल सिर्फ दाल नहीं, बल्कि कई नई और मजेदार रेसिपी का आधार बन सकती है। थोड़ी-सी समझदारी और कुछ आसान सामग्री की मदद से आप बची हुई दाल को नया स्वाद दे सकते हैं। इससे ना सिर्फ खाने की बर्बादी रुकेगी, बल्कि घरवालों को भी कुछ नया खाने को मिलेगा। आइए जानते हैं बची हुई दाल से बनने वाली कुछ मजेदार डिश के बारे में।
1. दाल पराठा: नाश्ते का स्वाद बढ़ा देगा
अगर सुबह के नाश्ते में कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो बची हुई दाल का पराठा बनाएं। आटे में बची हुई दाल मिलाएं और जरूरत के अनुसार मसाले डालकर आटा गूंथ लें। अब इसका पराठा बेलकर सेंक लें। दही या अचार के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
2. दाल चीला: स्वाद और पेट भरने वाला नाश्ता
बची हुई गाढ़ी दाल में थोड़ा बेसन, प्याज और मसाले मिला लें। अब तवे पर फैलाकर इसे सेंक लें। कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट चीला तैयार हो जाएगा।
3. दाल की कढ़ी जैसा नया स्वाद
अगर दाल ज्यादा पतली है, तो उसमें थोड़ा दही और मसाले डालकर नया स्वाद दिया जा सकता है। इससे खाने में बदलाव भी आएगा और दाल भी खत्म हो जाएगी।
4. दाल खिचड़ी: आसान और स्वादिष्ट
बची हुई दाल में पके या उबले चावल मिलाएं। ऊपर से घी और जीरे का तड़का लगाएं। कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार हो जाएगी।
5. दाल के पकौड़े: शाम की चाय का मजा दोगुना
दाल में प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा बेसन मिलाएं। अब छोटे-छोटे पकौड़े तल लें। बरसात या शाम की चाय के साथ यह डिश खूब पसंद की जाती है।
6. दाल सूप: हल्का और पेट भरने वाला
अगर दाल बच गई है, तो उसमें थोड़ा पानी और सब्जियां मिलाकर सूप बनाया जा सकता है। ऊपर से काली मिर्च डालने से स्वाद और बढ़ जाएगा।
7. सांभर: सबका पसंदीदा
अरहर दाल बच गई है तो उसमें कुछ सब्जियां, सांभर मसाला और पानी डालकर सांभर तैयार कर सकते हैं।
बची हुई दाल इस्तेमाल करते समय रखें ध्यान
- दाल खराब ना हो: अगर दाल से खट्टी गंध आ रही है, तो उसका इस्तेमाल ना करें।
- फ्रिज में रखें: बची हुई दाल को हमेशा ढककर फ्रिज में रखें।
- एक-दो दिन में इस्तेमाल करें: बहुत पुरानी दाल का इस्तेमाल करने से बचें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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