बिहार से राजस्थान तक, हर राज्य की 9 फेमस डिशेज, बताएं कितनों का चखा है स्वाद?

Apr 13, 2026 05:29 pm IST

भारत में हर एक राज्य का खान पान एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहां भारत के टॉप राज्यों की फेमस 9 डिशेज के बारे में बता रहे हैं। जानिए इन डिशेज के बारे में और बताएं इनमें से आपने कितनी डिशेज का स्वाद चखा है।

भारत की विविधता उसके खान-पान में सबसे ज्यादा झलकती है। कहते हैं कि भारत में हर कुछ किलोमीटर पर पानी और खाने का स्वाद बदल जाता है। जहां राजस्थान में लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो वहीं गुजराती खाने में मिठास मिलाई जाती है। उत्तरप्रदेश की चाट फेमस है तो मध्यप्रदेश का पोहा। ऐसे ही भारत के कुछ टॉप राज्यों की 9 फेमस डिशेज के बारे में बता रहे हैं। यहां पढ़िए इन डिशेज के नाम और बताएं कि इनमें से आपने कितनी डिशेज का स्वाद चखा है।

राजस्थान का फेमस खाना -दाल, बाटी, चूरमा

-आलू प्याज की सब्जी

-गट्टे की सब्जी

-केर सांगरी

-बाजरा रोटी और लहसुन चटनी

-प्याज कचौरी

-घेवर

-मोहनथाल

-मिर्ची वड़ा

कर्नाटक का फेमस खाना - नीर डोसा

-बीसी बेल भात

-मैसूर मसाला डोसा

-मद्दूर वड़ा

-जोलादा रोटी

-रागी मुद्दे और सारू

-रवा इडली

-उडुपी सांभर

-मैसूर पाक

बिहार का फेमस खाना -लिट्टी चोखा

-सत्तू पराठा

-घुघनी

-दाल पीठा

-मालपुआ

-थेकुआ

-खाजा

-कढ़ी बड़ी

-सूरन का चोखा

यूपी का फेमस खाना -बेडमी पूरी और आलू सब्जी

-आलू कचौरी सब्जी

-ताहिरी

-बाटी चोखा

-पेठा

-पेड़ा

- मालपुआ और रबड़ी

-निमौना

-फरा

हरियाणा का खाना -कढ़ाई दूध

-सिंगरी की सब्जी

-बेसन मसाला रोटी

-काचरी की चटनी

-घी बूरा रोटी

-आलू रायता

-चोलिया

-मीठे चावल

-बाजरा रोटी और लहसुन चटनी

छत्तीसगढ़ का फेमस खाना -चीला

-फरा

-बाफरा

-डुबकी कढ़ी

-मुठिया

-खुरमी

-चौसेरा

-खुरमी

-चौसेरा

-अंगाराकर रोटी

-डुबकी कढ़ी

तेलंगाना का फेमस खाना -सर्वा पिंडी

-सकीनालू

-पछी पुलुसू

-हैदराबादी बिरयानी

-मिर्ची का सालन

-बागरा बैंगन

-खुबानी का मीठा

-गरीजेलू

-एसमानिया बिस्कुट

हिमाचल प्रदेश का फेमस खाना -मीठा

-धाम

-पट्टानडे

-खट्टा चना

-बबरू

-सिड्डू

-मडरा

-टुडकिया भात

-अकटोरी

केरला का फेमस खाना -सादया

-पुत्तु और कड़ला कढ़ी

-अप्पम और स्ट्यू

-केरला परोठा और वेज कुर्मा

-पलाडा पायसम

-इडियप्पम

-एवियल

-परिप्पू वड़ा

-एरिसेरी

महाराष्ट्र का फेमस खाना -पुरनपोली

-मिसलपाव

-साबुदाना खिचड़ी

-थालीपीठ

-वरणभात

-भेलपूरी

-कोथंबीर वड़ी

-पावभाजी

-वडा पाव

पंजाब का फेमस खाना -सरसों का साग और मक्के की रोटी

-दाल मखनी

-आलू पराठा

-पंजाबी कड़ी पकौड़ा

-राजमा चावल

-पिन्नी

-अमृतसरी कुल्चा

-पनीर टिक्का

-छोले भटूरे

उत्तराखंड का फेमस खाना -काफुली

-आलू के गुटके

-गाहट के पराठे

-बाड़ी

-सिंगोड़ी

-झांगोरा की खीर

-चैंसू

-भांग की चटनी

-फाणू

मध्यप्रदेश का फेमस खाना -पोहा

-जलेबी रबड़ी

-कचौड़ी

-दाल बाफले

-भुट्टे का कीच

-पातरा

-मावा बाटी

-चना भटूरा

-दाल वड़ा

वेस्ट बंगाल का फेमस खाना -सुखतो

-लुच्ची और आलुर दम

-आलू पोस्तो

-बेगुन भाजा

-घुघनी

-कोलकाता वेज काठी रोल

-चोलार दाल

-मिष्ठी दोई

-ढोकर डालना

-छोलर दाल

तो बताएं, कितनी डिशेज का स्वाद चख चुके हैं आप?