कुकर में बर्फ डालकर चने-राजमा उबालने से क्या होगा? अनुराधा की किचन से मिला कमाल का हैक!

संक्षेप: अचानक अगर चना चाट या राजमा खाने का मन कर जाए, तो फिर भला क्या किया जाए? डिजिटल क्रिएटर अनुराधा ने एक बड़ा सिंपल नुस्खा शेयर किया है, जिसकी मदद से आप राजमा, काले चने या छोले बिना भिगोए भी उबाल लेंगी।

काले चने, राजमा या सफेद चने अक्सर घर में बनते हैं। लेकिन इनके साथ एक बड़ी समस्या ये है कि इन्हें बनाने से पहले रात भर के लिए भिगोकर रखना जरूरी होता है। अब अचानक अगर चना चाट या राजमा खाने का मन कर जाए, तो फिर भला क्या किया जाए? ये प्रॉब्लम काफी आम है, जब आप राजमा या चने भिगोना भूल जाएं और अगले दिन वही खाने का प्लान हो। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सा हैक आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर सकता है। डिजिटल क्रिएटर अनुराधा ने एक बड़ा सिंपल नुस्खा शेयर किया है, जिसकी मदद से आप राजमा, काले चने या छोले बिना भिगोए भी उबाल लेंगी। आइए जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बर्फ के टुकड़ों वाला ये हैक आएगा काम अनुराधा बताती हैं कि अगर आप काले चने, राजमा या सफेद चने भिगोना भूल गई हैं, तो बर्फ के टुकड़े आपका काम आसान बना सकते हैं। इसके लिए कुकर में पानी और एक कप बर्फ के टुकड़े डालें। अब धुले हुए चने या राजमा डालें, साथ में हल्का सा नमक भी एड करें। इसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें और 20-25 मिनट के लिए धीमी आंच पर कुक कर लें। आपके चने या राजमा एकदम अच्छी तरह गल जाएंगे।

दरअसल आइस क्यूब्स डालने से राजमा और चने पर थर्मल शॉक पड़ता है, जिस वजह से ये जल्दी गल जाते हैं। नमक भी राजमा को जल्दी गलाने में मदद करता है। एक बात और ध्यान रखें कि कुकर को ठंडा होने के बाद भी खोलें, इससे राजमा और चने थोड़े और नर्म हो जाते हैं।